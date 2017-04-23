السويد يفتتح قيادة القطاع الغربي بهجرة الدهو

افتتح مديرعام الادارة العامة للمجاهدين الدكتور عبدالله بن محمد السويد قيادة القطاع الغربي بهجرة الدهو، ويأتي افتتاح قيادة القطاع الغربي بهجرة الدهو التابع لقطاع المجاهدين بالمنطقة الشرقية.

وحضر الافتتاح مدير عام المجاهدين بالمنطقة الشرقية صالح بن مبخوت الكربي، ورئيس مركز الدفاع المدني بالدهو الرقيب أول خالد العرجاني، ورئيس مركز شرطة خريص.

وكان في استقبالهم رئيس مركز الدهو الأستاذ محمد بن فيصل بن قبلان، ورئيس القطاع الغربي سلطان بن عبدالرحمن السبيعي، ورئيس مراكز خريص للقطاع الغربي منير بن علي بن مسلط الدوسري.

وقد اطلع سعادة الدكتور عبدالله السويد على آلية سير العمل والإمكانيات الآلية والبشرية التي تم تسخيرها للقيادة للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لتطوير القطاعات الأمنية.