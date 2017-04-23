 احتفال عائلة المهندس/بندر ناصر جبر بمناسبة تعيينه مديراً عام للمياه بمنطقة جازان | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 رجب 1438 هجريا, الموافق 23 أبريل 2017 ميلاديا

احتفال عائلة المهندس/بندر ناصر جبر بمناسبة تعيينه مديراً عام للمياه بمنطقة جازان

احتفال عائلة المهندس/بندر ناصر جبر بمناسبة تعيينه مديراً عام للمياه بمنطقة جازان
يحيى صوان ـ جازان

احتفت  عائلة الشيخ /ناصر بن أحمد جبر بمنزلهم الكائن بمحافظة ضمد مساء أمس الجمعة الموافق 1437/7/24 بمناسبة تعيين ابنهم المهندس/بندر ناصر جبر مديراً عام للمياه بمنطقة جازان ، وقد حضر المناسبة جمع غفير من مشائخ وأعيان وأصدقاء وزملاء المهندس الذين أشادوا به وتمنوا له التوفيق ، ويعد المهندس بندر جبر من الشباب الطموحين والمتميزين في أعمالهم ..
طاقم “فيفاء أون لاين ”  يتقدم للمهندس التهاني والتبريكات بمناسبة تعينه مديرعام للمياه بمنطقة جازان وتتمنى له التوفيق والنجاح في حياته العمليه.

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