احتفال عائلة المهندس/بندر ناصر جبر بمناسبة تعيينه مديراً عام للمياه بمنطقة جازان

احتفت عائلة الشيخ /ناصر بن أحمد جبر بمنزلهم الكائن بمحافظة ضمد مساء أمس الجمعة الموافق 1437/7/24 بمناسبة تعيين ابنهم المهندس/بندر ناصر جبر مديراً عام للمياه بمنطقة جازان ، وقد حضر المناسبة جمع غفير من مشائخ وأعيان وأصدقاء وزملاء المهندس الذين أشادوا به وتمنوا له التوفيق ، ويعد المهندس بندر جبر من الشباب الطموحين والمتميزين في أعمالهم ..

طاقم “فيفاء أون لاين ” يتقدم للمهندس التهاني والتبريكات بمناسبة تعينه مديرعام للمياه بمنطقة جازان وتتمنى له التوفيق والنجاح في حياته العمليه.

Share on: whatsapp