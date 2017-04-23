 طلب ابراء ذمة المشنوي “رحمه الله “ | فيفاء أون لاين
الأحد, 26 رجب 1438 هجريا, الموافق 23 أبريل 2017 ميلاديا

طلب ابراء ذمة المشنوي “رحمه الله “

طلب ابراء ذمة المشنوي “رحمه الله “
فيفاء أون لاين ـ الرياض
توفي أخينا وإبن عمنا – سليمان بن حسن مسعود المشنوي من آل قزاعة.. رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في الفردوس الأعلى من الجنة آمين..
من هنا :
         أوجه النداء الى كل من يطلبه دَين قليل أو كثير أن يتواصل معي على جوالي: رقم – (0555426483) أو يبرئ ذمة الميت وأجره على الله وجزاه الله خيراً، وما نقدمه لله نلقاه عنده في مثل هذا الموقف..
فحبيبنا رحمه الله سوف يتم دفنه اليوم  ولا نريد أن يقابل ربه وفي ذمته دين لأحد وأسأل الله لنا ولكم، الاجر والمثوبة وأن لا يريكم مكروه، كما …
أحمد بن يزيد جابر المشنوي
حرر في 1438-7-25هـ

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