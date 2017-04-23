العميد المهندس الركن / سليمان بن احمد يحيى المشنوي الفيفي

كل ميسر لما خلق له، تربى على الانضباط، والعمل الدؤوب، والجد والاجتهاد، منذ نعومة اظفاره، ولكنه لم يخطر بباله يوما أنه سيلتحق بالسلك العسكري، ولم يخطط لذلك مطلقا، أو يفكر فيه نهائيا، ولكن ساقه قدره المحتوم، ونصيبه المقسوم، إلى هذا الاتجاه وهذا المجال، فرضي وقنع وابدع وتميز، فكان بحق هو العمل الذي يتوافق مع شخصيته، وقدراته وتربيته الجادة التي ترعرع عليها.

الله سبحانه هو الرازق والمقدر، واذا اوكل الانسان اليه امره كفاه ووفقه واعانه، فالأمور لا تخضع لإرادتك المطلقة، ولا تسير وفق تخطيطك المسبق، ولا حسب رغباتك واختياراتك، بل الانسان في هذا الجانب الحياتي (مسير لا مخير)، والمؤمن القانع يرضى بقضاء الله وتقديره، يرضى ويسلم بما يسره الله اليه واختاره له، فهو لا يدري اين الخير لنفسه، وانما عليه أن يعمل الاسباب (اعقلها وتوكل)، ويكل تحقيقها إلى العليم الخبير، ثم يجتهد ويخلص فيما يسر الله له من عمل ووظيفة في هذه الحياة، والله وحده هو الموفق والمعين، وبيده التقدير والاعانة والتسديد.

تخرج من المرحلة الثانوية، في ثانوية فيفاء العامة، وسافر الى مدينة الرياض ليستكمل دراسته، لا هدف له الا أن يواصل دراسته في الجامعة، وليس لديه الخلفية التامة عن الجامعة، ولا عن كلياتها وتخصصاتها واقسامها، ولم يخطر بباله دراسة معينة أو اتجاه محددا، ولما وصل إلى الجامعة مغمض العينين، لا يدري ماذا يختار وكيف يصنع، تلقاه ابناء بلدته ممن سبقوه الى هذه الجامعة، وهذا ديدنهم في الوقوف مع بعضهم بعضا، لا يتركون قادما حيرانا تائها، بل يقفون معه ويعينونه ويدلونه على الطريق الافضل، والاتجاه الاصوب، بحسب خبرتهم ومعرفتهم، وهي جبلة محمودة تربوا عليها، واخلاق راقية ساروا عليها، يبادرون في مساعدة كل قادم جديد، ويدلونه ويأخذون بيده إلى شاطئ الامان، فما أن خطت رجله من بوابة الجامعة، حيرانا لا يدري إلى أين يتجه وماذا يفعل، حتى تلقفه هولاء الاخوة يركضون به هنا وهناك، حتى اكملوا له جميع اوراق قبوله.

فكان أول ما اطلعوا على درجاته العالية، وتفوقه وتقديره المرتفع، حتى حددوا له مسارا يناسب هذا المستوى، واشاروا عليه بالتسجيل فيه، فكانت أول الخيارات المناسبة كلية الطب، فراقت له الفكرة وحركت كوامن نفسه وطموحاته، فاستحسن هذا الرأي ورحب به، وسعوا به لإكمال هذا المسعى، ولكن وجدوا العدد المخصص في القبول فيها مكتملا، لأنه حضر متأخرا عن الموعد المحدد قليلا، فكان البديل المطروح حسب امكانياته كلية الهندسة، وقد اتجه الى هذا العرض بكل مشاعره وحواسه، واكمل جميع اجراءات القبول وشروطه، وتحقق له بفضل الله وتوفيقه مراده، لذلك لم يبدأ العام الجامعي الجديد، إلا وهو احد طلاب كلية الهندسة ، في جامعة الملك سعود بالرياض.

وسعى جاهدا مع بداية العام الجامعي إلى التعرف على مجالات هذه الكلية وتخصصاتها، والالمام بأنظمتها وقوانينها وطرق الدراسة فيها، وسلك في البدا مسلك امثاله من المبتدئين، واستعان بخبرات من سبقوه في فهم ما اشكل عليه، وتلمس من الوسائل ما جلى له كثيرا من الغموض، وما اسرع ما عرف الطريق واستوعب المطلوب، فلم يمضي طويل وقت إلا وهو ملم بكل الامور، مستوعبا اسرار التسجيل والاضافة والحذف، واساليب البحث والدراسة، وما يناسبه من التخصصات والاقسام، وانغمس سريعا في عالم المعرفة والهندسة، واحبها وابدع فيها وترقى في سنواتها، فكان من المتقدمين والمنافسين في جميع مستوياتها، وحافظ على تفوقه الى أن تخرج منها ، بتفوق وتقديرات عالية فاق بها كثيرا من اقرانه.

وبعد ما استلم شهادة البكالوريوس في الهندسة، تكرر نفس المشهد ونفس الحكاية، ولكن بصورة مختلفة قليلا، فهو لم يحدد بعد أي درب وظيفي يسلكه، ولم يخطر على باله اتجاه معين أو عمل يرغبه، ولكنه في قرارة نفسه معتد بقدراته، ومتمكن من ادواته، ومهيئ للنجاح في أي مجال يجده امامه، فاتجه به المكتوب إلى القطاع العسكري، دون تخطيط مسبق أو اختيار محدد، وانما كانت من ضمن الجهات التي تقدم بأوراقه اليها، باحثا عن عمل مناسب حيثما تيسر، وظروفه الاسرية حينها تحتم عليه سرعة البحث عن العمل، فهو ذو مسؤوليات اسرية كبيرة (زوجة وثلاثة اولاد).

لا يعني كل ما سبق ذكره أنه امعة لا رأي له ، وانما يسير مع الريح حيث ما اتفق، دون تفكير منه أو اختيار حر، لا ليس الأمر كذلك، فهو ذو عقل راجح، وفكر مدرك فاحص، وانما الامر اعتدادا منه بنفسه، واطمئنان بالله وايمان وثقة به سبحانه، فاتكاله عليه دون غيره، ثم ثقته المطلقة بقدراته وقوة عزمه وتصميمه، جعله يقدم ولا يتخوف من أي اتجاه كان فيه مساره، فعندما وردته بشرى قبوله في وزارة الدفاع والطيران، استبشر كثيرا بهذا التوجه وفرح به واطمأن اليه، وآل على نفسه أن يجد ويجتهد ليحقق فيه الغاية القصوى، فبادر من ساعته إلى انهاء جميع اجراءات قبوله النهائية، واقبل عليه قانعا مقتنعا بهذا المسلك، وضحى في سبيلها بكل راحة قد يجدها في مجالات آخر، ولم يتضعضع أو يتخاذل في أي مرحلة من مراحله، بل حقق ويحقق كل نجاح وتفوق، وفاخر بانخراطه في مجال من اعظم المجالات، ويتشرف بأن يكون جنديا يبذل روحه وراحته في سبيل خدمة وطنه والذب عن حماه، وطور قدراته واستعداده، وهيء نفسه ليكون دوما جاهزا لمتطلبات عمله، يلبي نداء الجندية في كل ميادين الفداء، ويضع روحه في راحته في كل خطوة يخطوها في سبيل الله، و هذا هو ديدنه وهذا هو معتقده، يعمل ويشارك بكل شجاعة واقدام، وبكل جد واجتهاد، وبذل واخلاص، وفقه الله وبارك فيه ونفع به، وكثر فينا من امثاله ممن نفخر بهم ونرفع بهم رؤوسنا.

إنه العميد المهندس الركن / سليمان بن احمد يحيى المشنوي الفيفي .

والده كما يتضح من السرد، هو الشيخ احمد بن يحيى بن جابر المشنوي (حفظه الله)، عريفة فخذ ال الحدلم من قبيلة المشنوي، رجل معروف على مستوى محافظة فيفاء والمنطقة، يعتبر من رجالات فيفاء المعروفين، بحزمهم ورأيهم السديد، جاد في حياته ومع اسرته وفي مجتمعه، كانّه لا يرتضي الا التميز في كل شيء ، وهذه هي نشأته وما سار عليه ، فهو نموذج للتربية القوية والحازمة.

تزوج من اربع زوجات ، ورزق منهن باثنين وعشرين ولدا ، عشرة ابناء وأثنى عشرة بنتا (حفظهم الله وبارك فيهم) ، حرص اشد الحرص على تعليمهم، وأن ينالوا اعلى الدرجات المتاحة فيه، في زمن ومجتمع لم يكن كثير من الناس يهتمون بهذا الجانب، إما لحاجة معظمهم إلى الاستفادة من ابنائه في العمل معه، في مزرعته وفي كسب رزقه وقوت يومه، وإما لعدم الوعي التام منهم بأهمية التعليم ومستقبله، ولكن هذا الاب كان مختلفا في فهمه واستيعابه لمستقبل ابنائه، فكان يتابع تحصيلهم الدراسي بشكل جاد، وبصفة شبه يومية، فلا يهنأ له بال ولا يرتاح إلا إذا تأكد انهم قد وصلوا جميعهم إلى مدارسهم، ويتابع نتائجهم أولا بأول، ويطلع عليها شخصيا في نهاية كل فصل دراسي، والويل ثم الويل للمقصر منهم، لقد كانت له اساليبه الشديدة والقاسية مع المقصر، وفي المقابل يكافئ المجتهد بما هو اهله، ولم يكن حزمه قاصر على التربية في مجال الدراسة، بل كانت شاملة لكل نواحي الشخصية، فلا يطغى جانب منها على بقية مجالات التربية الجادة، فكان لا يعفي احدهم عن تحمل بعض الاعباء الحياتية الاخرى، فيشاركونه في القيام بأعماله المعتادة، في الحرث والزرع والرعي وغيرها من اعمال الحياة حينها، وكل يعمل ويبذل بما يناسب عمره وحسب قدراته، فيجلبون ما يحتاج اليه البيت من حاجيات ومستلزمات، والكل يشارك ويعمل ويتدرب، فالحياة كلها مجال رحب للتربية والتعليم، ولكن الدراسة هي في الاولوية لديه، ولكن لا يرضى ان يبقى الشخص عاطلا عن العمل والمشاركة فيه، فيستغل العطل الاسبوعية والفصلية، واما العطل الصيفية فلا جدال، فكان يكلفهم بأعمال قد تكون شاقة على امثالهم، وفوق قدراتهم العمرية، فيكلف الواحد منهم بحمل اشياء ثقيلة، أو السير لمسافات بعيدة وصعبة، ليجلب بعض اغراض البيت من مواقف السيارات في سفح الجبل، فكانت السيارة حينها لا تتجاوز السهول المنبسطة في السفوح، ففي جهتهم مثل (السواقي والطحلة ونيد المطيرة وقرضة وبردان وغيرها)، فكان يحمل احدهم من هذه الاماكن ما يطلب منه، سواء يحملها على ظهره، أو على بعض الدواب التي يملكونها (الحمير)، فيوصلها إلى منزلهم دون تلكؤ أو اعتذار، وكان يقسّم بين ابنائه العمل معه في المزرعة، سواء في الحرث أو الزرع والقلع وخلافه، لذلك تجدهم مع الممارسة يتقنون معظم هذه المهارات، من (الفرس والمخين والتزبير وبذر الحبوب وحصدها و….الخ )، وكل منهم يتقن كثيرا من الاعمال والامور الحياتية المتعددة الاخرى، حتى أنهم يشاركون في اعمال البناء، وفي حمل الاخشاب ومواد البناء وكل ما يلزم له، وتمرسوا بقوة في كل نواحي الحياة اليومية، فكل منهم يشارك حسب قدراته وجهده وطاقته وحسب امكانياته، وكان الاب لا يتنازل أبدا عن اي تكاسل أو قصور يبدر من احدهم، بل تتم المحاسبة والعقاب الفوري دون تأجيل.

كانت طبيعة تربيته واسلوبه جادة جدا، تقوم على القوة والشدة والحزم، وهي طبيعة في شخصيته الطاغية، وعلى حياته العامة والخاصة، وعلى معظم طبائع الناس في ذلك الزمن، وكان ابنائه لا شك يتذمرون ويشكون آنذاك من هذا الاسلوب القوي المتعب، ولكنهم اليوم نسو تعبهم ووجدوا اثره الطيب على حياتهم، ووجدوا اثره في صنع مستقبل حياة كل منهم، وشكل شخصياتهم الجادة الصابرة القوية، وزرع في وجدانهم الصرامة والقوة والاصرار والعزيمة، وانتج منهم جيلا نراه ناجحا في حياتهم وفي مجتمعهم وفي كل مجالات الحياة، وعلى كل المستويات وبكل المقاييس، فنرى منهم اليوم (الطبيب والمهندس والدكتور والضابط والمعلم ورجل الاعمال …) حفظه الله وكتب له اجر ما قدم ثوابا وبرا وصلة في الدنيا والآخرة.

واما الام فهي الفاضلة / سعيدة بنت اسعد هادي حسن آل حجمة المشنوي (حفظها الله)، من بيت عز وشرف، تنتمي إلى بيت ال جحمه المعروفين ، كانت ربة بيت ناجحة وام فاضلة، تقوم بكل ادوارها بكل نجاح واقتدار، وكانت اعمال المرأة في ذلك الزمن كثيرة ومرهقة، وكانت في مجملها وتفاصيلها اعمال صعبة ومهام شاقة، فالنساء حينها كن هن من يجلبن الماء على ظهورهن من مسافات بعيدة، فتحمل احداهن القربة الجلدية (الاداوة) مليئة بالماء على ظهرها، وتعتني في البيت بزوجها واولادها وضيفهم، وعليها العناية بالماشية التي يربونها في بيوتهم من البقر والغنم وخلافه، لأن هذه الحيوانات من ضروريات وركائز الحياة المعيشية، فيكون منها الحليب والدهن والسمن وسماد للمزرعة (الجيبة)، وتساعد المرأة أيضا زوجها كثيرا في اعمال المزرعة، وفي كل ما تطلبه حياتهم وامورهم المعيشية في ذلك الزمن، اضافة إلى القيام بعملها الرئيس، من تدبير المنزل وتجهيز الطعام، وغسل وكنس البيت، ثم في قيامها التام بتربية ورعاية اولادها، ومراعاتهم والعناية بهم.

رزقت من الولد بعشرة، خمسة بنين وخمس بنات، وقامت على رعايتهم وتربيتهم على خير وجه واتمه، واجتهدت واحسنت التربية والتنشئة، حتى دفعتهم إلى المجتمع عناصر راقية نافعة، وخير مثال ونموذج منهم، هذا الذي بين ايدينا في هذه السيرة، اضافة إلى كوكبة من اخوانه، منهم الدكتور فهد، والمستشار محمد ابو فيصل، وام عبدالعزيز زوجة الشيخ الدكتور عائض القرني، والحافظة ام نبيل، وفقهم الله وبارك فيهم وفي ذرياتهم.

تميزت بأنها ذات شخصية هادئة، مشفقة حنونة طيبة القلب، تحب الخير للبعيد والقريب ، وتسخّر كل وقتها في خدمة بيتها، ورعاية وتربية ابنائها، حتى انها كانت من حرصها عليهم صغارا، ترافقهم في ذهابهم للمدرسة الى أكثر من نصف الطريق، وتقابلهم عند عودتهم في ذلك المكان، خوفا عليهم واطمئنانا على سلامتهم، فالطريق كانت إلى المدرسة (نيد أبار)، خطيرة المسلك صعبة وكثيرة الوعورة، فكانوا يمرون فيها بجانب طور (حلقن) المعروف، وحواف واشفية (الربعة)، فلو زلق احدهم منها للقى حتفه في مكان سحيق، ففي الاسفل توجد منحدرات خطيرة، وغابات كثيفة واحراش موحشة، لذا تحملت معهم كثيرا من التعب والهم والقلق، وبعدما كبروا لا تسال عن الم فراقهم وغربتهم وبعدهم الطويل عنها، لقد بقيت وما زالت صابرة ومثابرة، تتحمل كل عناء في سبيل أن يخرجوا جيلا نافعا لأنفسهم ولمجتمعهم، جزاها الله خير ما عملت وما قدمت، ورزقها اجرهم وبرهم وصلتهم، وثقل لها بهم موازين حسناتها، ورفع بهم من درجاتها في الفردوس الاعلى من الجنة.

ولد لهذين الفاضلين بعد اخيه محمد (حفظهما الله)، في بيت الرقب في وسط بقعة المرمى من جبل ال امشنية، في الجبل الاسفل من فيفاء، في عام ١٣٩٠هـ حسب ما هو مسجل في بطاقته، وقد يكون ولد قبل هذا التاريخ بقليل، إذا استقرئنا الاحداث وسنوات الدراسة.

كان بيتهم (الرقب) على الطراز المعماري القديم ، مبني من الحجارة القوية المحكمة، على شكل دائري (اسطواني)، كمعظم السائد من المباني في تلك الفترة، (دارتين ومشراح) موزعة على النحو التالي، الارضي منها (اسفل دارة) مأوا ليليا للماشية (البقر)، ويخصص جزء منه لمطحنة الحب (الرايد)، وجزء اخر لقرب الماء، وسقف مستقطع منه (رستيست) مستودع لأدوات الحرث والمستلزمات الضرورية، واما الدور الثاني (الدارة الوسطى) فهو المجلس الرئيسي، وقد يستخدم ايضا للمعيشة واحيانا للنوم، واما الادوار العليا (المشاريح) فهي مقسمة إلى حجيرات صغيرة، يتم فصل بعضها عن بعض بحواجز خشبية مثبته افقيا (عيدان متوسطة الحجم)، تليس بالطين المخلوط بالروث والتبن (مراج)، يطلق على هذه الفواصل (شجب)، فتستخدم هذه الغريفات، واحدة مطبخا مجهزا بأثافي ليطبخ عليها وليخبز فيها، ومصعد (تنور) للخبز ايضا، والغرفة الرئيسية فيها تكون في العادة غرفة نوم خاصة، والجزء المكشوف امامها يكون مطلا ومتنفسا ، وفي احد اطرافها مكان لتصريف المياه (مسرب)، ودرج صغير للصعود للأعلى فوق السطح.

تربى وترعرع في هذا البيت العامر، وكان متميزا في صغره بفرط الحركة، وزيادة النشاط والحيوية، ووقعت له مواقف متعددة بسبب تلك الصفة، كاد بعضها أن تؤدي به إلى التهلكة، فقد سقط ذات مرة وهو دون السنتين من احد شبابيك الدور الاول، من ارتفاع لا يقل عن خمسة امتار، وتكرر ذلك في مرات تالية، وصلت لأكثر من ثلاث مرات، بعضها كان من فوق سطح المنزل، ولكن الله لطف به وسلم، وما زال يحمل في جبينه كثيرا من العلامات الفارقة، بقيت شواهد على تلك الاحداث.

كانت تلك الصفات تجعله متفاعلا مع كل محيطه، وبارزا توكل اليه بسببها عدد من المهمات الحيوية، فقد انخرط منذ طفولته المبكرة في الاعمال الحياتية، وكلف مع بقية اخوانه في القيام بالعديد من الادوار والاعمال داخل الاسرة، قام برعي بعض الاغنام، اما وحيدا أو متعاونا مع بعض اخوانه، ويشارك بكامل طاقته مع بقية افراد اسرته، وتنفيذ ما يسند اليه من اعمال المزرعة، والمبادرة إلى القيام بكل ما يوكل اليه من اعمال اخرى، بكل جد وفعالية واقتدار، وتربى على العمل والنشاط والمشاركة الفاعلة، واصبح ذلك في حياتية امرا روتينيا لا يتخلى عنه.

تعليمه:

لفرط حركته ونشاطه ، وتطلعه الدائم إلى ان يجاري اخوانه الكبار، فقد الح على والده برغبته في مرافقتهم إلى المدرسة، لذا اضطر والده إلى تحقيق رغبته وتسجيله مبكرا، فقد الحقه مع اخوانه الذين يكبرونه في مدرسة نيد ابار الابتدائية، ومازال حينها دون السن النظامية المقرر، وقد ارهقه المسير الطويل إلى هذه المدرسة، لبعد المسافة وصعوبة الطريق، فكان يضطر اخوانه احيانا إلى حمله في بعض مراحلها، ولكن ما اسرع ما تأقلم مع وضعه الجديد، وتغلب بعزيمته على كثير من المعوقات، واما في فصله فكان يعتبر اصغر الطلاب سنا، لكنه بنشاطه وحيويته وذكائه وجديته الغى تلك الفوارق السنية، وتجاوزهم وتفوق على كثير منهم، فكان بما يبذله من جهد مضاعف، في متابعته واستذكاره لدروسه، متصدرا في الفصل وعلى مستوى المدرسة، وتدرج دون ابطاء في سنواته الدراسية التالية، ونال فيها النجاح والتفوق عاما بعد عام، إلى أن اجتاز سنوات هذه المرحلة الابتدائية، واكمل دراسته المتوسطة في نفس المدرسة، فالمدرسة تحتوي على المرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) في مبنى واحد، لذلك لم يواجه أي اشكالية في هذا الجانب، حيث الف الطريق إلى المدرسة والزملاء والمعلمين، وفي سنواته الاخيرة توافق مع شق طريق السيارة الرئيس (عام 1400هـ)، وتسهلت سبل المواصلات بسببها، واصبح يأتي للمدرسة احيانا راكبا، وإن كان بيتهم بعيد قليلا عن طريق السيارة.

بعد أن تخرج من المرحلة المتوسطة، سارع إلى الالتحاق بالمدرسة الثانوية العامة الوحيدة في فيفاء، التي كانت لها مكانتها وشهرتها العالية، لتميز الادارة فيها بوجود الاستاذ القدير حسن بن فرح (رحمه الله)، وكان مقرها في منطقة نيد الدارة في الجبل الاعلى من فيفاء، لذلك كان يشق عليه كثيرا الوصول اليها، مما يضطره احيانا إلى السير مشيا على الاقدام، بسبب ندرة السيارات وعدم توفرها في الغالب، واصبح الامر لديه امرا طبيعيا لا يشكل لديه أي مشكلة تذكر، فالركوب أو المشي سيان لديه، وسارت به الامور في سلاسة وسهولة، همه الوحيد الدراسة والمنافسة على المراكز الاولى، ويحدوه الامل في النجاح والتفوق، وبالفعل فقد كان دوما من الطلبة المبرزين في جميع سنواته الدراسية، فمضت به الايام والشهور والسنوات يتنقل من فصل إلى اخر، إلى أن تخرج منها في العام الدراسي ١٤٠٥/1406هـ، محققا التفوق والدرجات العالية، وكانت اعداد الطلاب حينها في هذه المرحلة محدودة، لأن المعهد العلمي كان المنافس على استقطاب اعداد كبيرة من الطلاب، ولكن مع قلة هولاء الاعداد الا انهم كانوا نخب متميزة، تفوقوا على انفسهم وعلى مستوى المنطقة، واصبح لهم في حياتهم شأن، ومكانة مرموقة في مجتمعاتهم، وكمثال على زملائه في الفصل الثالث الثانوي، كان منهم كل من الدكتور حسين بن يحيى الشريفي، الآن (استشاري مسالك بولية في مستشفى الملك فهد بجازان)، الدكتور يحي الخالدي المالكي طبيب في ابها، والعميد ركن عبدالله بن علي الابياتي، والمهندس الاستشاري احمد بن حسين الابياتي، وامثالهم كثير قبلهم وبعدهم على هذا المنوال من النجاح والجدارة، بارك الله فيهم ونفع بهم.

الدراسة الجامعية:

بعد تخرجه من المرحلة الثانوية، لم تكن الرؤيا امامه واضحة كما ينبغي عن المستقبل، وانما كان هدفه الوحيد مواصلة دراسته الجامعية، واما اختيار جامعة معينة أو تخصصا محددا، فهذه امور ليست في حساباته البتة، وهذا الوضع هو ما كان يسري على معظم طلاب الثانويات في تلك الفترة، فقد كان الطالب يتخرج حينها من الثانوية العامة، ولا يملك اي فكرة عن الجامعات القائمة، فما بالك بكلياتها او التخصصات فيها، وانما هدفه الرئيس اداء واجب الدراسة والتفوق والنجاح، واما ما يأتي بعدها فمعظمه يسير بالتوفيق والبركة والنصيب، وما يتلقاه من نصائح وارشادات في حينها من بعض من سبقوه إلى هذه الجامعة أو تلك، ممن قد يلتقي بهم مصادفة في طريقه في هذه الفترة، ومعظمهم بالطبع قد لا يعرف قدراته وميوله وما يناسبه من التخصصات، بل معظمها يستند في الغالب على معدل الطالب ودرجاته في الشهادة التي يحملها، وكذلك في تلك الفترة لم تكن الخيارات المتاحة امام الطالب كثيرة، بسبب محدودية الجامعات، ونقص معلوماته ومعرفته عنها، فالأكثر من الطلاب انما يتبع ما يسمعه وما هو مشهور منها، وقد كانت اكثر الجامعات شهرة بين طلاب الثانوية في فيفاء حينها، ما كان منها موجودا في احدى المدن الكبيرة الثلاث (الرياض وجدة وابها)، وغالب طلاب المنطقة يتجهون إلى واحدة من هذه المدن، دون مناقشة أو تفكير طويل ، لذلك اتجه دون تردد مع معظم زملائه إلى مدينة الرياض، ومقصده فيها وغايته جامعة الملك سعود، وهي الجامعة الوحيدة التي يقصدها معظم الطلاب، ممن يتخرجون حينها من الثانوية العامة بفيفاء.

لنسمع منه الحكاية وكيف كانت قصته وانطباعاته، فيقول : (سافرت الى الرياض لأول مرة في حياتي، وهي أول مرة أخرج من فيفاء، واول مرة اركب فيها الطائرة، لم تكن لدي أي فكرة عن التخصصات الجامعية، كمثل كثير من اقراني وزملائي، لذلك ما إن وصلت إلى الرياض، حتى توجهت مباشرة إلى جامعة الملك سعود، وعلى ما يبدو اني تأخرت قليلا عن بداية التسجيل، لأني لم اكن ادرك شيء من ذلك، وصلت الجامعة لا اعرف شيئا، وماذا افعل وإلى اين اتجه، لكن الله سبحانه وتعالى سخر لي الدكتور يحي بن سالم المثيبي (حفظه الله)، الطالب حينها في كلية الطب بالجامعة، ولما قابلته في بهو الجامعة، واطلع على نسبة نجاحي في الثانوية العامة، اعجب بهذه النسبة واخذني مسرعا إلى مكتب التسجيل، ناصحا لي بالتسجيل معه في كلية الطب، فدرجاتي تؤهلني لذلك، وراقت لي الفكرة واقنعت نفسي بها، ولكن موظف القبول اعتذر لأن هذه الكلية قد اكتفت بالعدد المطلوب، وعلينا الانتظار لبضعة اياما إن كنت مصرا على هذه الكلية، لعل احد ممن قبل فيها ينسحب فأكون مكانه، وليس ذلك مضمونا، ولكنه (اردف) الافضل لك التسجيل في كلية اخرى غير الطب، فما زال التسجيل متاحا في كثير من الكليات الاخرى، وبعد نقاش سريع دار حول بقية الكليات المتاحة امامي، اشار علي الدكتور (يحيى) بالتسجيل في كلية الهندسة، وبالفعل اتجهت بوصلة فكري دون تردد إلى هذه الكلية، وأنهيت في الحال بمساعدته اجراءات القبول في كلية الهندسة، وتم تسجيلي فورا في هذه الكلية ، وفي الحقيقة لم اكن اعرف منها إلا اسمها، ولا اعرف أي شيء آخر عنها)، فكل ما جرى كما ذكر بمحض الصدفة كما هو ظاهر، ولكنه في الحقيقة هو المقدر له بفضل الله وتوفيقه، لم يكن اختياره لهذه الكلية ولا هذا التخصص مبنيا على تخطيط ومعلومات سابقة، وانما قدره ساقه إلى هذه الكلية بالذات، ووضع امامه هذا الانسان الفاضل ، الذي اخذ بيده حتى ادخله إلى هذا التخصص.

ها هو الان مع بداية العام الجامعي 1406/1407هـ طالبا معتمدا في جامعة الملك سعود بالرياض، وبالتحديد في كلية الهندسة، وكل الامور الاخرى امام عينيه ضبابية، لا يبصرها ولا يعرف شيئا عن نظام الكلية، ولا يدري عن كيفية الدراسة فيها، اما في اموره الحياتية الاخرى فقد تسهلت بوجود اخويه (محمد وخالد) الطالبان قبله في الجامعة، حيث انهيا كل ما يتعلق بإجراءات السكن معهما في السكن الجامعي، ولكن ما يشغل باله الآن هو كيفية تصرفه في دراسته في هذه الكلية، ومع أن اخويه في نفس الجامعة ولكنهما في كليات اخرى، تختلف كليا عن الكليات العلمية التي هو فيها، ولديه هموم اجتماعية اخرى يشعر انها تؤرقه، ومنها مشاعره بالغربة واختلاف البيئة، واختلاف المفاهيم الحياتية، ويحكي بنفسه عن تلك المعضلة وذلك الاحساس، وكيف استطاع تجاوزها والتعامل معها، فيقول: (كنت اشعر كأي قروي في مجتمع مدني، مختلف ومتخلف كليا في كل شيء، واشعر بالغربة والوحدة، واجد صعوبة في الاندماج في هذه الحياة والبيئة الجديدة، ومع ذلك لا اريد أن يعرف الاخرون بذلك عني، فكنت احاول مجاراة الزملاء المتمدنين وابناء النعمة، خوفا أن تحسب علي منقصة ومسبة بان اكون دونهم، ولكن هيء الله بفضله ونعمته من انتشلني من كثير من هذه الاحاسيس وهذا التيه، وكان له فضل كبير بعد الله علي لا انساه، فقد تعرفت على اخي المهندس سليمان بن موسى العبدلي، وكان طالبا قبلي حينها في نفس الكلية، وقد اصبح ذو خبرة واكثر دراية، فكان يحوطني بكثير من عنايته واهتمامه، وذلل لي كثيرا من الصعوبات، وعمل على تشجيعي الدائم والرفع من معنوياتي، مما كان له اكبر الاثر في تجاوزي كثيرا من تلك البدايات).

تجاوز بفضل الله ثم بهولاء الافاضل صعوبة البدايات، وابصر طريقه واتضحت امامه الرؤيا، وتعرف على انظمة الكلية والطريق الصحيح في الدراسة، والمسلك السليم الذي عليه أن يسلكه، ومن حينها عمل جادا في سبيل تحقيق الغايات الحميدة فيها، وعزم واثقا على قطع تلك المسيرة التي وجد نفسه في البدأ مقحما فيها، وآل على نفسه أن لا يتخاذل ابدا، وأن لا يتقهقر نهائيا، وأن يسعى بكل ما اوتي من قوة في تجاوزها بكل نجاح وتفوق، لذا سخر كل طاقاته وجميع أوقاته للدراسة لا غيرها، فكان يلزم كليته وسكنه لا يبرحهما نهائيا، حتى أنه لا يغادر في نهاية الاسبوع، ولا يسافر لزيارة اهله الا مرة واحدة في نهاية الفصل الدراسي، فلا يكاد يفارق السكن والمكتبة وصالة المذاكرة، فكان مردود ذلك ولا شك نتائج باهرة، وتفوقا ونجاحا متتاليا، ومع أنه تزوج بعد السنة الثانية من الجامعة من ابنة عمه، ولكنه ابقاها عند اهلها في فيفاء، ولم يشغل باله بها عن الدراسة، وبقي على نفس النمط والنهج لا يروح الا في نهاية الفصل الدراسي، ويمكث لدى اهله العطلة ثم يتركهم ويعود لدراسته، فظروفه المادية لا تسمح له باصطحابهم معه، وقد رزق منها في خلال هذه الفترة بثلاثة من الولد هم (اميرة وعبدالرحمن وعبدالله)، وقد تحمل بكل صبر وجلد، وبقي في جده واجتهاده إلى أن تخرج من الجامعة، مع نهاية العام الجامعي1410/1411هـ، من كلية الهندسة، يحمل شهادة البكالوريوس، تخصص هندسة العمارة وعلوم البناء.

الدراسات بعد الجامعة:

اتيح له القبول وظيفيا بعد تخرجه في وزارة الدفاع، وكان لزاما عليه الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين، في كلية الملك عبدالعزيز الحربية، لمدة عام دراسي كامل، وكانت سنة من اطول السنوات كما يقول، تعدل في صعوبتها وعنائها اكثر من معاناته لخمس سنوات قضاها في كلية الهندسة، وما ذلك إلا لتعبه وقلقه النفسي، مع انه لم يحمل أو يحسب حسابا للتعب البدني أو الدراسي ، واسباب ذلك ومرجعها كما يقول: (أنه غامر واحضر زوجته وابنائه معه إلى الرياض، ولما كانت امكانياته المادية محدودة، فقد استأجر لهم غرفة مع دورة مياه في احد سطوح المنازل في الدخل المحدود، وكان نظام الدورة العسكرية شديد، فلا يستطيع معه أن يأتي إلى اهله إلا في مساء الاربعاء من كل اسبوع، هذا اذا سلم من التوقيف في يومي الخميس والجمعة، واتعبه واقلقه هذا الوضع كثيرا طول فترة الدورة، فكان اهله يبقون ايام الاسبوع كاملا ينتظرون متى يأتيهم، ليلبث معهم فترة بسيطة ويغادرهم عصر يوم الجمعة)، ورغم كل هذه الصعوبات النفسية، مع الصعوبات البدنية التي عاناها من التدريبات المكثفة، والدراسة العسكرية المتخصصة، الا انه استطاع أن يحرز المركز الاول على الدورة، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ونال التكريم بتسليمه السيف من يد سمو الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) وزير الدفاع والطيران حينها، ولا زال اسمه منقوشا الى اليوم في لوحة الشرف بكلية الملك عبد العزيز الحربية، ضمن اوائل دورات الكلية، حيث تخرج منها حاصلا على رتبة ملازم أول مهندس، وعين في سلاح المهندسين، بالقوات البرية الملكية السعودية.

ولم يكتفي بما حقق من مستويات علمية وشهادات جامعية ، بل كان طول عمله الوظيفي فيما بعد، يحرص على الحصول على العديد من الدورات الداخلية والخارجية، ولم يكن يرضى فيها إلا بدرجة الامتياز، ومن هذه الدورات والدراسات باختصار:

الدورة السابقة (تأهيل الضباط الجامعيين رقم ٢١) بكلية الملك عبدالعزيز الحربية، وكان ترتيبه الأول بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. دوره تأسيسية مهندسين. دورة معدات مهندسين. دورة الإدارة العسكرية. دورة إدارة التدريب المرتكز على المعركة. دورة مساحة عامة. دورة متقدمة مهندسين. دورة فن الإلقاء. دورة التخطيط للعمليات المشتركة البريطانية. دورة القيادة والأركان للقوات المسلحة. دورة الدفاع الوطني استراليا. دورة لغة انجليزية في استراليا. حصل على بكالوريوس شريعة، منتسبا لكلية الشريعة، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، فرع ابها (جامعة الملك خالد حاليا). حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية بتقدير ممتاز.

وله انشطة فكرية وبحثية، في مجال تخصصه، وعلى مستوى مجتمعه، وله عدد من المؤلفات والبحوث، ومنها في المجال الشرعي والعسكري كتاب (مختصر فقه السنة)، قدم له فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني، وتم نشره في جميع الدول العربية، عن طريق دار الفتح للإعلام العربي بالقاهرة، ودار الحضارة للنشر والتوزيع بالرياض، وله كتاب (العقائد العسكرية والعقيدة الإسلامية).

الاعمال الوظيفية:

بعد تخرجه من الجامعة يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة، كان متلهفا للحصول على عمل وظيفي، بأسرع وقت ممكن، لحاجته الماسة إلى دخل مادي، وبالذات ولديه مسؤوليات ضرورية ولا مصدر لديه، فكان في تلك الفترة مسؤول عن اسرة كبيرة، زوجته وثلاثة اولاد، ولهم العديد من المتطلبات المعيشية والسكنية والعلاجية، وليس لديه أي مصدر دخل نهائي، وهم يحتاجون إلى ما يكفل لهم حياة كريمة، واصبح المسؤول الوحيد عنهم، وهم معه في غربته في مدينة الرياض، لذلك كان بحثه جادا عن الوظيفة، ولتخصصه وجد امامه عدة فرص، في مجالات متعددة، عسكرية ومدنية، لذا لم يكترث في أي منها تم قبوله، وآل على نفسه أن يقبل أول واحدة منها تعرض عليه، فهو لا يفضل واحدة على الاخرى، وكلها اعمال راقية وشريفة، فكان يترقب كل يوم ابلاغه بواحدة منها، وقد قدم اوراقه إلى اكثر من جهة، ممن اعلنت حاجتها إلى هذا التخصص.

كان اول اتصال ورده منها، ما تلقاه من قبل وزارة الدفاع والطيران، يعرضون عليه وظيفة ملازم في احد قطاعاتها، ويصف ردت فعله وانطباعه حينها، بقوله: ( لم يدر بخلدي نهائيا في يوم من الايام اني سألتحق بالعسكرية ، ولكنها مشيئة الله وقضائه وقدره، فمنذ التحقت بكلية الهندسة إلى أن تخرجت منها، لم افكر لحظة واحدة في المجال العسكري) لذلك استجاب لهذا الاتصال دون تردد، واكمل جميع ما طلب منه من اوراق ثبوتية، ومقابلات شخصية، وفحوصات طبية، وتم قبوله بعدها ضمن الضباط الجامعيين، والتحق حينها بدورة تأهيل الضباط الجامعيين، وبعد تخرجه منها عين ضابطا على رتبة ملازم أول مهندس، في سلاح المهندسين، في القوات البرية الملكية السعودية.

وعمل من حينها في اكثر من قطاع، وفي عدة مهام ووظائف عسكرية، وتنقل في عدة مناطق بالمملكة، ومن المهام التي مارسها طول حياته الوظيفية ، متدرجا فيها من رتبة ملازم أول إلى رتبته الحالية، عميد ركن مهندس، ما يلي:

قائد سرية.

مدير قسم التصميم والإشراف بالمهندسين.

قائد مركز التدريب.

ضابط عمليات مجموعة الإسناد الهندسي الرابعة.

ركن عمليات مجموعة الإسناد الهندسي الرابعة.

قائد جناح التكتيك بمدرسة الوقاية من أسلحة التدمير الشامل بالخرج.

قائد جناح مساعدات التدريب بكلية القيادة والأركان، ومحاضر بالكلية.

ركن عمليات قيادة سلاح المهندسين بالقوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

مدير الإدارة الهندسية بسلاح المهندسين.

مدير إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم.

يشغل حاليا مدير إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية للتشغيل والصيانة بالجنوب.

وقد حصل على عدد من الأنواط والميداليات والشهادات، ومنها نوط الإتقان، ونوط الإدارة، ونوط القيادة، ونوط المعركة، ونوط المعلم، ونوط الخدمة العسكرية، وغيرها …..

وشارك في عدد من المؤتمرات الدولية، خارج وداخل المملكة، وكذلك في عدد من التمارين العسكرية المشتركة، في عدد من الدول الصديقة والشقيقة .

ومثل المملكة العربية السعودية في هيئة الأمم المتحدة في جنيف، لعدة سنوات، كرئيس لوفد المملكة العربية السعودية، في اتفاقية نزع الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية الحد من انتشار أسلحة التدمير الشامل.

وهو عضو في الهيئة السعودية للمهندسين، ومصنف لدى الهيئة بدرجة مهندس مستشار.

وفقه الله وزاده رفعة وعلما وفضلا، وكثر بيننا من امثاله المجتهدين الطموحين.

حياته الاجتماعية:

تزوج من ابنة عمه، وهو حينها طالبا يدرس في الجامعة، وقد ابقاها لدى اهلها في فيفاء، الى ان تخرج من الجامعة، لأنه لم يكن يملك الامكانيات المادية حتى يستطيع اصطحابهم معه، وكانت في الحقيقة وما زالت نعم الزوجة المطيعة المعينة، الصابرة المتفائلة المحبة، القنوعة الراضية، كانت له وما زالت نعم المعين والسند، تحثه دوما وتحفزه، كلما رأت منه تعبا او اعياء، وتخاطبه في هذه المواقف بما تؤمن به، من قوله تعالى (ان مع العسر يسرا)، عانت كثيرا، وتنقلت معه كثيرا، في كافة مناطق المملكة وفي خارجها، مهتمة براحته وبتربية ابنائهما، وفي ادارة شؤون بيتهما.

ولهما من الولد ثمانية، ستة ابناء وابنتان، وقد حرص (كما يقول) على متابعة اولاده وتوجيهم بطريقة اقل حدة وشدة عما كان يتبعه ابيه، وذلك نظرا لاختلاف الزمن والمعطيات، و هولاء الاولاد هم على النحو التالي:

اميرة طبيبة نفسية، تعمل في مستشفى الحبيب بالرياض (مطمئنة). عبدالرحمن طالب في السنة النهائية كلية الهندسة، تخصص هندسة مدنية، جامعة فلندرز استراليا، متزوج ولديه بنت. عبدالله جامعي، يدير اعمال والده التجارية، متزوج ولديه بنت. عبدالعزيز طالب في كلية الهندسة، تخصص هندسة مدنية الرياض، متزوج. مصعب طالب في كلية الاعلام والاتصال، تخصص صحافة ونشر الإلكتروني. معاذ طالب، في المرحلة الثانوية. شموخ طالبة، في المرحلة المتوسطة. مالك طالب، في المرحلة الابتدائية.

بارك الله فيهم ونفع بهم، ورزقهم بر والديهم، وصلة رحمهم، فهي اسرة جادة ناجحة متفوقة، ولديه فلسفة وايمان في التبكير بزواج من يرغب منهم، اخذها عن قناعة وتجربة شخصية، فهو كما اوضحنا تزوج مبكرا عن قناعة بأهمية ذلك، لذا فقد زوج ثلاثة من ابنائه، عبد الرحمن وعبد الله وعبد العزيز، واصبح اليوم (جدا) لديه احفاد، وفقهم الله واسعدهم وبارك فيهم.

ان الانسان المومن الكامل الايمان يرضى بكل ما قسم له، ويعرف بل ويتأكد أنه مسير في الامور الحياتية والرزق والعمل، ويتقبل راضيا مسلما كل وضع هو فيه، ويتقبل المقسوم بكل اريحية ورضا، ويسعى جادا إلى الابداع والاخلاص فيما يوكل اليه من عمل، والله هو المعين والموفق والهادي إلى سبل السلام والفلاح.

افردنا الحديث عن جندي مثالي، في عمله وفي تعامله، وفي جميع اموره، انسان جاد متواضع، عملي لا يقبل الا المقدمة في كل اموره، ولا ينشد الا الكمال والنجاح في كل حياته، اينما وضع نجح وابدع وتفوق ، عرفته عن قرب فنعم الاخ الوفي الصادق، وسمعت عنه اكثر واكثر ، زاده الله تألقا ووفقه في الدنيا والاخرة، وحفظه بحفظه وكلاه برعايته وتسديده.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

محبكم/ عبدالله بن علي قاسم آل طارش الفيفي ـ ابو جمال

الرياض في 25/7/1438هـ