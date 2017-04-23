أمير جازان: الأوامر الملكية رؤية ثاقبة وإدارة حكيمة لقيادة بلادنا

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والتي جاءت لتؤكد لحرصه الكبير – أيده الله – على استمرار تنمية ورخاء الوطن وراحة وسعادة المواطن.

وقال سموه “إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – , يعمل بتوفيق الله تعالى , ثم بنظرة ثاقبة وإدارة حكيمة , لقيادة بلادنا المباركة نحو مزيد من النمو والتطور سعيا لتحقيق ما تتطلع إليه بلادنا في رؤية 2030 , لافتا الانتباه إلى ما تعكسه تلك الأوامر الملكية من متانة وقوة للاقتصاد الوطني السعودي, وقدرته بحول الله تعالى على تجاوز جميع العقبات في فترات قصيرة, وتمكينه كذلك من توفير أسباب الحياة السعيدة والمطمئنة لأبناء الوطن الغالي.

وأشار سموه إلى ما اشتملت عليه الأوامر الملكية من رعاية لأبناء الوطن من موظفي الدولة, وما تضمنته من تحفيز جنودنا البواسل المشاركين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل, إلى جانب مراعاة الطلاب والطالبات بإنهاء اختبارات الفصل الدراسي الثاني قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأبرز سمو أمير منطقة جازان ما تضمنته القرارات الملكية من تعيينات لأمراء ونواب لأمراء المناطق وقيادات وزارية , والتي تأتي في مجملها تعزيزا للعمل التنموي واستمرار لعجلة التنمية والتطور .

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لصدور الأمر الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة جازان , مقدما التهنئة لسمو نائب أمير منطقة جازان ومتمنيا له مزيدا من التوفيق لأداء هذه الأمانة العظيمة في خدمة الوطن والوطن .

ودعا سمو أمير منطقة جازان في ختام تصريحه الله تعالى أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.