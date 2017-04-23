تدشين مبادرة الإبداع السعودي الدولي للمخترعين ( كن مبدعاً 2030 )

برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل وحضور صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز تم مساء اليوم الخميس ٢٠ ابريل ٢٠١٧ تدشين مبادرة الإبداع السعودي الدولي للمخترعين 2017 ( كن مبدعاً 2030 ) .

هذا وقد بدأ حفل التدشين بالسلام الملكي ثم القران الكريم وبعدها ألقى رئيسة اللجنة المنظمة وصاحبة المبادرة الاستاذة حياة صالح كلمة بينت من خلالها أهمية دعم المخترعين وتبنيهم ،واعلنت عن إطلاق نادي علمي سعودي يعد مساحة لإلتقاء الطاقات والمفكرين والخبراء حوال العالم لإيجاد دراسة وحلول لبعض القضايا المحلية والإقليمية وعرض تجارب رواد الاعمال من الشباب ودعم الاقتصاد المحلي والاعتماد على الطاقات والموارد المحلية وتحقيق رؤية2030 كما يعد النادي مركز مهم للاقتصاد المعرفي الجاذب للاستثمارات العالمية ومنصة دائمة لعرض المشكلات التى تواجهه القطاع الصناعي وإيجاد حلول وابتكارات بشكل سريع .ثم كلمة مدير مركز رواد الاعمال بجامعة الطائف وكلمة للمخترعين ثم كلمة رئيس المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين .

كما تضمن الحفل فقرة مع المخترع هاشم الحبشي وكلمة جمعية الثقافة والفنون واسكتش مسرحي من الجمعية

ثم بعد ذالك دشن سمو الامير عبدالعزيز المبادرة والقى كلمة بهذه المناسبة ثم كرّم المشاركين والداعمين والاعلامين وعدد من الشخصيات التي كانت لها بصمة في دعم وإقامة هذه المبادرة .

قدم حفل التدشين المبدع الاستاذ عبدالرحمن المنصور والذي ابدع في التقديم وادارة فقرات الحفل بكل كفاءة واقتدار.

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