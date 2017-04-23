سمو الأمير سلطان بن سلمان، بني مالك تحتاجك !

رسالتي هذه أوجهها إلى حفيد المؤسس إبن ملك الحزم:

سمو الأمير سلطان بن سلمان

سمو الأمير :

أنت تعلم أن السياحة والآثار في كثير من دول العالم تعتبر المصدر الأول للدخل

إلا نحن، خاصة في جازان فهي محرمة علينا أربعين سنة !

وتعلم أن من أهداف الرؤية تنويع مصادر الدخل

فإذا لم تكن السياحة مصدر للدخل فعلى ماذا سنعول ؟

وإذا لم تكن جازان وجهة سياحية فأين ستكون الوجهة ؟

*

يا سمو الأمير :

السياحة في جازان تغط في سبات عميق !

فلا أثر لها في أي مكان !

ليس لها من شواهد لا في واد ولا سهل ولا جبل

نسمح جعجعة ولا نرى سياحة

أين هي مثلا عن قرى بني مالك الأثرية ؟

مع احترامنا لقرية ذي عين في الباحة كمثال، والتي حولت إلى مقصد سياحي رائع

لكنها نقطة في بحر قرى بني مالك .

*

يوجد في بني مالك أكثر من نصف قرى المملكة الأثرية الغنية بالتراث

أكثر من أربعين قرية بعضها تصل إلى تسعة أدوار

طرز معمارية فريدة

قصور شامخة

آثار وكتابات سبئية ونقوشات مدهشة

فهناك التاريخ يتحدث بلغة بليغة

هذه الشواهد الأثرية تناديك يا سمو الأمير

فلابد من تشجيع الاستثمار فيها وإشراك أصحابها في المصلحة

ولابد من تنمية المنطقة وجذب المستثمرين إليها

ويلزم فتح الطرق إليها

وتعريف العالم بها

*

في بني مالك سيعيش الزائر في أجواء الماضي

حيث كنوز التاريخ

ومستودع الأسرار

فلا تُترك لعوامل التعرية وسوء الاستخدام

ولا تترك حيث يُشين البناء الحديث بمنظرها البديع !

هذه الآثار الشامخة تستغيث بك، وبك أنت فقط يا سمو الأمير ؟

أنت من سيعيد لهذه القصور عزها ومجدها التليد

*

وفي الأخير ننتظر زيارتك بفارغ الصبر أيها الأمير الخلوق

ودمتم في خير وسعادة

ودام لنا الوطن المعطاء

هذه الصور من معرض المبدع الباحث حسن بن سليمان المالكي .