قيادة مجموعة لواء الملك عبدالله 18 تشكر بلدية فيفاء

وجهت قيادة مجموعة لواء الملك عبدالله الثامن عشر للمهام الأمنية الخاصة الشكر والتقدير لبلدية محافظة فيفاء لتفاعلها الدائم مع طلبات مجموعة اللواء خلال عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل , مما كان له دور كبير وفعال في نجاح وفعالية مهمة الدفاع عن حدود الوطن الغالي , جاء ذلك في خطاب تلقته بلدية فيفاء من قيادة اللواء التي أكدت في خطابها على أن ذلك يدل على الاهتمام والإحساس بالمسؤولية تجاه أمن واستقرار بلاد الحرمين .

من جانبه ثمن رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف هذا الثناء والشكر , معبرا عن شكره وتقديره لقيادة اللواء الثامن عشر للمهام الخاصة وما يقومون به من مواقف بطولية للدفاع عن أرض الوطن .

مؤكدا بأن خدمة رجال الأمن واجب وطني وأن بلدية فيفاء حريصة كل الحرص على تقديم واجبها الوطني وفي أتم الاستعداد ولن تترد في تقديم أي دعم ومساندة لكافة القطاعات التي تدافع على حدود هذا الوطن الغالي .

سائلا الله عز وجل أن ينصر قواتنا وجنودنا المرابطين على الحدود وأن يحفظ بلادنا وقادتنا ويديم علينا الأمن والأمان.