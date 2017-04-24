رئيس بلدية فيفاء .. الأوامر الملكية تؤكد دعم مسيرة البناء والنماء لهذه البلاد المباركة

رفع رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن علي منيف باسمه وباسم منسوبي البلدية أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ,وسمو ولي العهد ,وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على صدور الأوامر الملكية الكريمة التي تؤكد دعم مسيرة البناء والنماء لهذه البلاد المباركة التي تسير على خطى ثابتة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأشار إلى أن الأوامر الملكية جاءت شاملة ، مما يؤكد أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – يولي جميع أفراد شعبه بمختلف شرائحهم وفئاتهم جل اهتمامه وتجسد ذلك الاهتمام عبر تلك القرارات التي رسمت البهجة وأشاعت السرور في نفوس المواطنين , فلهم الحب والولاء والطاعة والتقدير على تقديم مصلحة المواطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أعلى مراتب التطور والتنمية ومواصلة المسيرة الخالدة للتنمية السعودية في عهد مليكنا المفدى.

كما وقدم رئيس البلدية التهنئة لأصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في مناصبهم ومن ضمنهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود الذي تم تعيينه نائباً لأمير منطقة جازان ، مرحباً بسموه أجمل ترحيب ، متمنياً له التوفيق في المشاركة بقيادة مسيرة التنمية لمنطقة جازان ، التي يقودها أميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حفظه الله .

داعياً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد, وأن يديم الأمن والأمان على ربوع بلادنا وأن يجعل التوفيق حليفاً لقيادتنا .