مدرسة عيبان تنفذ برنامج سعادتي في صلاتي

ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية والأنشطة المدرسية نفذت مدرسة عيبان الإبتدائية والمتوسطة ممثلة في جماعة التوعية الإسلامية برنامجاً توعوياً تحت عنوان ( سعادتي في صلاتي) .

وكان البرنامج الذي شارك فيه فرع هيئة الأمر بالمعروف بالعيدابي قد انطلق بمحاضرة لفضيلة الشيخ / علي بن قاسم الغزواني . مشرف التوعية بمكتب التعليم بالعيدابي وإمام جامع أبي بكر الصديق بالمحافظة، تناول فيها فضيلته أهمية الصلاة بصفتها عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام ودار خلالها حوار شيق مع أبنائه الطلاب حول الصلاة وأهميتها في حياة المسلم. ووزعت خلالها بعض الهدايا الرمزية للطلاب المشاركين.

عقب ذلك كرمت إدارة المدرسة فضيلة الشيخ علي الغزواني على تلبيته الدعوة ومشاركة المدرسة في برنامجها التوعوي والتثقيفي الشامل.