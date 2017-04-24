الداير :شيخ قبيلة ال احمد يهنئ نائب أمير جازان

يرفع شيخ قبيلة ال احمد من ال خالد بني مالك محافظة الداير/حسن محمد الاحمدي المالكي أصالة عن نفسه ونيابة عن افراد قبيلة ال احمد اسمى ايات التهاني وأجمل التبريكات لمقام صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وذلك بمناسبة الثقة الملكية بسموه وتعيينه نائب لصاحب السمو الملكي امير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة متمنين له التوفيق والسداد

هذا والله الموفق



شيخ قبيلة ال احمد

حسن محمد الاحمدي