 الداير :شيخ قبيلة ال احمد يهنئ نائب أمير جازان | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 رجب 1438 هجريا, الموافق 24 أبريل 2017 ميلاديا

الداير :شيخ قبيلة ال احمد يهنئ نائب أمير جازان

الداير :شيخ قبيلة ال احمد يهنئ نائب أمير جازان
فيفاء أون لاين ـ سالم فرح المالكي

يرفع شيخ قبيلة ال احمد من ال خالد بني مالك محافظة الداير/حسن محمد الاحمدي المالكي أصالة عن نفسه ونيابة عن افراد قبيلة ال احمد اسمى ايات التهاني وأجمل التبريكات لمقام صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وذلك بمناسبة الثقة الملكية بسموه وتعيينه نائب لصاحب السمو الملكي امير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة متمنين له التوفيق والسداد
هذا والله الموفق


شيخ قبيلة ال احمد
حسن محمد الاحمدي

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