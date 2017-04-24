نائب أمير منطقة جازان يشكر خادم الحرمين الشريفين على تعيينه نائبا لأمير المنطقة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة جازان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على الثقة الملكية بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبا لأمير المنطقة .

وأعرب سموه عن اعتزازه بالثقة الملكية الغالية التي أولاه إياها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – معتبرا ذلك وساما غاليا ودافعا كبير لخدمة الدين والوطن .

وأثنى سنوه على الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والتي انعكست إيجابا على التنمية في المنطقة مؤكدا أنه سيبذل قصارى الجهد لخدمة منطقة جازان وأهالي المنطقة , وفقا لتوجيهات القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان .

فيما اوضح سموه ان تلك القرارات الملكية التي تحمل في طياتها أبعادا متعددة تؤكد الرؤية الثاقبة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز– رعاه الله وقربه من المواطنين وتلمس احتياجاتهم والسعي إلى تحقيق مصالحهم . وفي الوقت نفسه- تجددأشكال من التلاحم والترابط بين الراعيي والرعية.وحرصه يحفظه الله على الراحة والاستقرار لجميع المواطنين بل جسدت حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود يحفظه الله على بناء الوطن وابناؤه ورفعة شأنه ..

كما اوضح سموه الكريم

ان الاومر الملكيه شملت اهتمام وحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود – رعاه الله – لجنودنا المرابطين على الحدود للتاكيد على توفير الراحة والاستقرار لجنود وطننا الغالي وتقدير جهودهم في كل ما بذلوه لحماية دينهم والدفاع عن مقدساتهم، والذود عن وطنهم ومقدراته مجسدين بذلك قيم حب الوطن والولاء لولاة امرهم ووطنهم . فيما افاد سموه

بان القرارات الحكيمه بتعين نواب لامراء المناطق من اصحاب السمو الملكي الامرء والتي شملت عدد من مناطق المملكه ..

وفي ختام تصريحه دعا سموه الله عز وجل العون والتوفيق , ليكون عند حسن ظن ولاة الأمر , واداء امانتهم في خدمة الدين والوطن و دعم مسيرة النماء لهذاالوطن الغالي ..