بيان من  الشعب السعودي

بعون الله تعالى نحن أعضاء مجلس الشعب السعودي الأبي في جلسته المنعقدة منذ فجر التوحيد(١٣٥١) وإلى يومنا هذا وبناء على المادة الأولى من قواعد الحكم المطلق المنزلة من الله تعالى المشفوعة بقوله:((وأمرهم شورى بينهم)) وبالعودة إلى قرارات الحكم الصادرة وفق قال الله تعالى ،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،وما أجمع عليه السلف وحصل به القياس،وتماهيا مع المراسيم الملكية الكريمة من لدن مجلس الوزاء الموقر والتي أدخلت البهجة كل بيت في هذا الوطن المترامي الأطراف ،فإننا نعلن ما يلي:

أولا: نجدد بيعة الولاء والفداء لله ثم لآل سعود ممثلين في خادم الحرمين الشريفين ونائبيه – يرعاهم الله-وإلى قيام الساعة.

ثانيا: نعلن أنفسنا رهن الأوامر السامية وفق قوله تعالى:(( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)).

ثالثا: نضع أجسادنا أقدارا وننشرها على حدود الوطن حماية للثغور وردعا للمعتدين.

رابعا: نجعل من مدننا وقرانا واحات نحليها وردا ونترعها رحيقا،وأي إخلال بهذا نراه خطا أحمر لا تجاوز فيه ولا مناص عن مواجهته بحال.

خامسا: نهيء أولادنا وكل ما اتصل بنا لتحقيق الرؤية الاقتصادية والثقافية والعلمية الطموحة (٢٠٣٠) وبكل ما أوتينا من قوة ونعتبر ذلك خيارا استراتيجيا لا بد من تحقيقه مهما كان.

سادسا: يبلغ أمرنا هذا لمن يهمه الأمر كل في مقامه بما يليق من مقاله،وينشر في الجريدة الرسمية ،وعبر وسائل الإعلام بالصيغة المرفقة،والله الموفق.

مجلس الشعب السعودي ومنهم:

ثلاثون مليون مواطن ومقيم.