بالصور: عقد قران الشاب حسن رديش دغريري

في ليلة تألقت بمشاعر الوفاء وتعطرت بنسائم الحب والنقاء لحظات ازدانت بثياب الفرحة والبهاء وفي مساء جميل احتفلة أسرتي آل دغريري وآل صلوي ، بعقد قران إبنهم الشاب حسن عبدة أحمد رديش دغريري على إبنت الشيخ محمد محمد صلوي ، وذلك يوم أمس الجمعة، الموافق1438/7/24 ه حيث تم عقد القران في منزل الشيخ محمد محمد صلوي الواقع في قرية الشمهانية بمدينة جازان ، وإقتصر الحفل على اهل العروسين وعمت الفرحة والألفة بينهم ،

واسرة صحيفة “ فيفا ” تبارك للعريس حسن سائلين المولى عزوجل أن يبارك لهم وأن يتمم زواجهم وفرحتهم على خير وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير .