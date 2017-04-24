 بالصور: عقد قران الشاب حسن رديش دغريري | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 رجب 1438 هجريا, الموافق 24 أبريل 2017 ميلاديا

بالصور: عقد قران الشاب حسن رديش دغريري

بالصور: عقد قران الشاب حسن رديش دغريري
فيفا- عبدالمجيد رديش دغريري
في ليلة تألقت بمشاعر الوفاء وتعطرت بنسائم الحب والنقاء لحظات ازدانت بثياب الفرحة والبهاء وفي مساء جميل احتفلة أسرتي آل دغريري وآل صلوي ، بعقد قران إبنهم الشاب حسن عبدة أحمد رديش دغريري على إبنت الشيخ محمد محمد صلوي ، وذلك يوم أمس الجمعة، الموافق1438/7/24 ه  حيث تم عقد القران في منزل الشيخ محمد محمد صلوي  الواقع في قرية الشمهانية بمدينة جازان ،  وإقتصر الحفل على اهل العروسين وعمت الفرحة والألفة  بينهم ،
واسرة صحيفة “ فيفا  ” تبارك للعريس حسن سائلين المولى عزوجل أن يبارك لهم وأن يتمم زواجهم وفرحتهم على خير وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير .
 

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