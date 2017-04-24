قبائل الحكامية والمغافير تهنئ الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة تعيينه نائبا لأمير منطقة

هنأت قبائل الحكامية والمغافير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لأمير منطقة جازان

وقدمت قبائل الحكامية والمغافير عبارات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد بالقرارات الملكية، مشيدة بحكمة وحنكة الملك سلمان في رسم منهجية البلاد، ورسم حضارتها وتقدمها.

من جهته رفع شيخ شمل قبائل الحكامية والمغافير الشيخ علي بن ولي بن علي الحكمي التهنئة الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لأمير منطقة جازان .

وعبَّر “الحكمي” عن خالص التهاني بما حظي به الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز من ثقة ملكية غالية، معرباً عن تمنياته ودعواته له بالتوفيق في خدمة الوطن عامة، والمنطقة خاصة.

وجاء في التهنئة : «يطيب لي أن أتقدَّمَ لكم أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أبناء قبائل الحكامية والمغافير بأسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات على الثقة الملكيَّة الغالية بتعيينكم نائبا لأمير منطقة جازان ، وإننا إذ نهنئكم ونسأل الله لكم العون والتوفيق والسداد لما فيه الخير للوطن عامة، وللمنطقة وأهلها خاصة».