متوسطة الداثري والمخشمي تزور معرض التوعية بالسرطان

ضمن فعاليات معرض التوعية الصحية الخاص بالسرطان والمقام حاليا بمركز الرعاية الصحية بنيد الضالع قامت إدارة المركز بدعوة متوسطة مدرسة الداثري والمخشمي للبنين بفيفاء لزيارة المعرض والاستفادة مما يحوي من وسائل.

وقد بدأت الزيارة بمرور الطلاب على مرافق المعرض وتم الشرح المفصل عن محتويات المعرض من قبل طبيب المركز د/ سالم ومن قبل اخصائي الوبائيات بالمركز الاستاذ/ عصام ، وبعد المرور على المعرض اتجه الجميع لغرفة طبيب المركز حيث تبادل الطبيب الحديث مع الطلاب عن محتويات المعرض والإجابة عن اي استفسار من قبل الطلاب، وفي نهاية الزيارة قدم منسوبي المركز عن طريق المشرف الفني بالمركز هدايا رمزية لجميع الطلاب الحاضرين وتمنى لهم التوفيق.

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