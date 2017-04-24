هذا هو مصير “حساب المواطن” بعد إعادة البدلات والمزايا المالية

كشف المشرف على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي، مصير البرنامج وحقيقة ما يتداول مؤخراً عن إلغائه، عقب صدور الأمر الملكي القاضي بإعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

وأكد العصيمي وفقاً لـ”عكاظ”، أن برنامج حساب المواطن مستمر كما هو، نافياً وجود أي نية لإلغائه في المستقبل؛ كونه برنامجاً استراتيجياً ينبع من رؤية الوطن نحو تقديم الدعم؛ لمواجهة الإصلاحات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة برفع أسعار الطاقة.

ودعا المشرف على “حساب المواطن”، المواطنين إلى الدخول على البرنامج وتحديث بياناتهم حال حدوث تغييرلها من صرف بدلات ومكافآت أو أي طارئ على الدخول الخاصة بهم.