أمن المنشآت .. تفتح باب القبول على رتبتي جندي وجندي أول

أعلنت قوات أمن المنشآت عن فتح باب القبول لتسجيل طلبات الالتحاق على رتبتي جندي وجندي أول، بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وأوضحت أنه يجب على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وتتوفر لديه المؤهلات العلمية المطلوبة، ولا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً، ويكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

واشترطت قوات أمن المنشآت على المتقدم ألا يقل طوله عن (170 سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن، ولا يكون متزوجا من غير سعودية أو موظف بأي جهة حكومية أو أهلية، فضلا عن ضرورة ألا يكون سبق له الخدمة العسكرية أو التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

وقالت إنه سيتم فتح باب التسجيل لطالبي الالتحاق الذين تتوفر فيهم الشروط المعلنة عن طريق موقع القوات على الإنترنت(www.fsf.gov.sa).