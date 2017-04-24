 جبل عمر تحصد جائزة المشروع العمراني المتكامل لعام 2016 من ريستاتكس الرياض

حصلت شركة جبل عمر للتطوير على جائزة المشروع العمراني المتكامل لعام 2016 من “ريستاتكس الرياض2017 ” وقام معالي وزير الاسكان ماجد الحقيل بتسليم درع الجائزة للأستاذ ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير .

وقد أعرب الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر عن سعادته بهذه الجائزة موجها شكره وتقديره لوزير الاسكان الاستاذ ماجد الحقيل على تسليمه الجائزة واهتمامه الكبير بالقطاع العقاري في المملكة، مؤكدا أن الشركة مستمرة في تطوير أدائها وفق رؤية متكاملة تسهم في احداث نقلة نوعية فيما تقدمه الشركة من مشروع ضخم ومتكامل. في الوقت نفسه تستعرض شركة جبل عمر للتطوير من خلال جناح كبير في معرض ريستاتكس الرياض ٢٠١٧ رحلتها في تطوير وتحويل الجبل الى سلسلة من الفنادق العالمية والوحدات السكنية وجذب المنتجات والعلامات التجارية لدولية والمحلية في أضخم المجمعات التجارية لتقديم مشروع متكامل وفريد من نوعه يتوافق مع روحانية المكان وقدسية بيت الله الحرام.

واوضح الاستاذ ياسر بن فيصل الشريف بأن الشركة ستقدم للزوار والمهتمين بالشأن العقاري خلال فعاليات المعرض مشروعها التطويري الرائد الذي يقع على بعد خطوات من الحرم المكي الشريف وفي مقدمته الفنادق الخمسة التي تم افتتاحها وهي : ( جبل عمر كونراد ، جبل عمر حياة ريجنسي ، جبل عمر هيلتون للأجنحة ، جبل عمر ماريوت وجبل عمر هيلتون ) كما سينضم إليهم وفقا للبرنامج التنفيذي لمشروع جبل عمر سلسلة اخرى من أشهر واكبر الفنادق في العالم بالاضافة الى مجموعة من المراكز التجارية المتميزة والشقق الفندقية الفخمة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات من الزوار والمعتمرين وسكّان مكة المكرمة .

بدوره أكد رئيس قطاع التسويق والمبيعات ديفيد نزار عويضة أن الوحدات السكنية الفاخرة في مشروع جبل عمر تشهد إقبالا متزايداً حيث يعكس ذلك حرص العملاء على تملك وإقتناء هذه الوحدات السكنية التي تتميز بإطلالة مباشرة على الحرم المكي الشريف ، وكذلك على ما تحتويه من الخدمات المتميزة والمرافق المتكاملة من خلال إدارتها من قبل سلسلة فنادق فاخرة ذات خمس نجوم ، الأمر الذي يجعلها فرصة إستثمارية لا مثيل لها .