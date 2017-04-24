بالصور .. شاهد كيف أحبط حرس الحدود بتبوك تهريب كميات من السموم

أحبط رجال حرس الحدود في تبوك محاولة تهريب كمية ضخمة من أقراص الإمفيتامين والأفيون المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه وفِي إطار جهود رجال حرس الحدود ومتابعتهم لمخططات الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهما عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود بعد توفيق الله تعالى فجر يوم الأحد الموافق ٢٦ /٧/ ١٤٣٨ قارباً عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك ومحاولته تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.