 “الفيفي” .. إلى رتبة نقيب طيار | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 رجب 1438 هجريا, الموافق 24 أبريل 2017 ميلاديا

“الفيفي” .. إلى رتبة نقيب طيار

“الفيفي” .. إلى رتبة نقيب طيار
يحيى فرحان - فيفاء أون لاين

يتلقى هذه الايام النقيب الطيار عبدالله بن يحيى جابر المشنوي الفيفي أحد منسوبي القوات الجوية التهاني والتبريكات بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة ملازم أول إلى رتبة نقيب وقد عبر عن سعادته بهذه الثقة الملكية الغالية معربا عن شكره لجميع من هنأه بهذه المناسبة السعيدة ومتمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع .
فيفاء اون لاين تبارك للنقيب ” عبدالله الفيفي ” هذه الترقية وتتمنى له المزيد من المراتب العليا

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