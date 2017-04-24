أمام خادم الحرمين الشريفين .. أمراء ووزراء يؤدون القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الأمراء والوزراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة.

وأدى القسم كل من أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وأمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، ونائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد بن فيصل، ونائب أمير منطقة جازان محمد بن عبدالعزيز بن محمد، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية أحمد بن فهد بن سلمان، ونائب أمير منطقة القصيم فهد بن تركي بن فيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة نجران تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، قائلين “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل”.

كما أدى القسم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز قائلا “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، في الداخل والخارج، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

وأدى القسم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، قائلين “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

بعد ذلك تشرف الأمراء والوزراء بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر أداء القسم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ومستشار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الخارجية عادل الجبير.