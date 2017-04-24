برج الجوزاء .. هو موعد تطبيق إعادة البدلات والحوافز

تلقت وزارة المالية عدة استفسارات من وسائل إعلامية محلية حول بداية تطبيق الأمر الملكي الخاص بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله)، ضمن حزمة من الأوامر الملكية التي صدرت مساء يوم السبت الماضي 25 رجب 1438هـ الموافق (22 أبريل 2017م)؛ حيث أوضح وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان أن الوزارة ستعمل مع الجهات الحكومية ليكون إضافة البدلات والمكافآت والمزايا المالية، التي تمت إعادتها بناءً على الأمر الملكي الكريم؛ مع رواتب (برج الجوزاء)، الذي يصادف يوم الثلاثين من شهر شعبان، كما أوضح أن حساب الاستحقاق للبدلات والمكافآت والمزايا المالية سيتم من تاريخ الأمر الملكي الكريم.

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