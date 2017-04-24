بالصور: الحميدان أقوى رجل في وقت اللياقة للمرة الرابعة

توّج نائب رئيس الإتحاد السعودي لرفع الأثقال أ. أسامة دردير ومساعد الرئيس التنفيذي بشركة لجام للرياضة (المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة)، أ. عبدالملك الحقباني، الفائزين بالمراكز الأولى لبطولة أقوى رجل بالمملكة في مراكز وقت اللياقة 2017م بنسختها الخامسة، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لرفع الاثقال أ. سلطان الشهري، وذلك ضمن المنافسات التي أقيمت بمركز وقت اللياقة بحي الندى في مدينة الرياض.

حيث حافظ توفيق الحميدان من المدينة المنورة على لقبه للمرة الرابعة على التوالي، محققًاُ المركز الأول بمجموع 726 كجم، وحلّ عبد الأحد قاضي (الدمام) في المركز الثاني بمجموع 662 كجم، وحقق مشاري محمد السعيد (بجدة) المركز الثالث بمجموع 629 كجم، وفي نهاية الحفل، كرم الأستاذ عبد الملك الحقباني ضيوف البطولة واللجان التنظيمية وحكام البطولة.

الجدير بالذكر أن عدد المشاركين في البطولة منذ انطلاق التصفيات الاولى قد بلغ 430 مشاركاً من جميع مراكز السعودية والإمارات،

من جهته، أكد الأستاذ أسامة دردير بأن مراكز وقت اللياقة سبّاقة دائمًا لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة، لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبراً مراكز وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشارًا وتوسعًا، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.

فيما بارك الأستاذ عبدالملك الحقباني للفائزين بجوائز البطولة، والذي اعتبرهم أساس نجاح مراكز وقت اللياقة، وقال: نسعى للمساهمة في دعم المواهب العديدة التي شاهدناها في بطولات وقت اللياقة بكل أنواعها، كاشفًاً عن بطولات مقبلة ستنظمها وقت اللياقة سنويًّا، بما يفوق 15 بطولة، مقدمًا شكره للهيئة العامة للرياضة على تشريفهم ودعمهم للبطولة.



