محافظ وادي الدواسر: الأوامر الملكية نماء للمجتمع السعودي وتحصين له بالأمن والأمان

رفع محافظ وادي الدواسر المكلف أحمد بن سعيد العلم باسمه ونيابة عن أهالي محافظة وادي الدواسر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – , بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي تضمنت صرف راتب شهرين لمنسوبي عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل , وإعادة جميع البدلات والمكافآت والمميزات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه قبل إلغائها وإنهاء الاختبارات قبل شهر رمضان المبارك .

وأكَّد محافظ وادي الدواسر المكلف , أن هذه الأوامر الكريمة من ثوابت قيادة هذا الوطن , التي تحرص على كل ما يسهم في نماء المجتمع السعودي وتحصينه بالأمن والأمان وتوفير مسالك الرخاء والعيش الكريم لجميع المواطنين والمقيمين على أرضه الذي ينعم به هذا الوطن منذ تأسيسه ، مشيراً الى أن تلك القرارات الملكية جاءت متوازية مع المنهج الذي ارتضته قيادة هذا الوطن لنفسها وطريق الخير الذي أصرّت أن تسير فيه وشعبها نحو نشر السعادة وبثِّ الأمل القائم على العمل والجهد والعمل وتوحيد الصفوف ومواصلة السير في طريق الخير والبناء .

وبارك العلم ، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الثقة الملكية الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين بتعيينه نائباً لأمير منطقة الرياض ، داعياً المولى عز وجل بأن يعينه على حمل الأمانة ، وأن يوفقه لخدمة الدين والوطن وترجمة تطلعات القيادة الرشيدة ، سائلاً الله تعالى أن يمد قيادة هذا الوطن في ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد بعونه وتوفيقه لتأدية واجباتها على الوجه الذي يرضيه ، وأن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره ، وأن يوفقها لنصرة دينها وأن يحقق لها ما تطمح إليه .