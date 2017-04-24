هنا حقيقة رصد الكاميرات الألية لمخالفات ربط الحزام

إبراهيم الحذيفي: أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان أن كاميرات الرصد الآلي ترصد فقط السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز طريق المشاة في التقاطعات المزودة بكاميرات الرصد الآلي، وأنه لا صحة لأنها تقوم برصد عدم ربط الحزام.

وأضاف “الربيعان” وفقا لصحيفة سبق: مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، يتم رصدها عن طريق رجل المرور، وكذلك رجال أمن الطرق والدوريات الأمنية عن طريق الأبواك العادية (الورقة الصفراء)، أو عن طريق جهاز نظام “باشر” مع رجال المرور التي يحق لرجل المرور رصدها وتسجيلها من غير استيقاف المخالف.

يُذكر أن شائعة قد راجت خلال الساعات الماضية حول رصد مخالفة عدم ربط الحزام من قبل كاميرات الرصد الآلي المثبتة عند الإشارات.

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