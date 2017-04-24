شرطة جازان تضبط مصنعان للخمور بالدرب

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة الدرب من ضبط مصنعان للخمور وذلك في حملة أمنية صباح اليوم أستهدفت المواقع المشبوهه بالمحافظة حيث قام رجال الأمن بمسح كامل لتلك المواقع ما اسفر عن الكشف عن المصنعان الأول بإحدى الغرف المجهورة بوادي الدرب عثر به على 26 جركل سعة 15 لتر مليئة بالعرق المسكر.

ومن خلال إستمرار المسح اﻷمني بتلك المواقع عثر على مصنع اخر بوسط الوادي محاط بغطأء كثيف من اﻷشجار عثر به على 11 جركل من العرق المسكر معدة وجاهزة للترويج.

ليبلغ ماتم ضبطه في المصنعين 37 جركل فتم إتخاذ اﻹجراءات اللازمة حيال المضبوطات بالموقع.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني بجهود رجال اﻷمن بمحافظة الدرب مطالبا بمضاعفة الجهود.

مؤكدا في الوقت نفسه بانهم ماضون في التصدي للمروجين ودرء خطرهم عن المجتمع والله الموفق.