 شرطة جازان تضبط مصنعان للخمور بالدرب | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 رجب 1438 هجريا, الموافق 24 أبريل 2017 ميلاديا

شرطة جازان تضبط مصنعان للخمور بالدرب

شرطة جازان تضبط مصنعان للخمور بالدرب
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة محافظة الدرب من ضبط مصنعان للخمور وذلك في حملة أمنية صباح اليوم أستهدفت المواقع المشبوهه بالمحافظة حيث قام رجال الأمن بمسح كامل لتلك المواقع ما اسفر عن الكشف عن المصنعان الأول بإحدى الغرف المجهورة بوادي الدرب عثر به على 26 جركل سعة 15 لتر مليئة بالعرق المسكر.

ومن خلال إستمرار المسح اﻷمني بتلك المواقع عثر على مصنع اخر بوسط الوادي محاط بغطأء كثيف من اﻷشجار عثر به على 11 جركل من العرق المسكر معدة وجاهزة للترويج.

ليبلغ ماتم ضبطه في المصنعين 37 جركل فتم إتخاذ اﻹجراءات اللازمة حيال المضبوطات بالموقع.

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر القحطاني بجهود رجال اﻷمن بمحافظة الدرب مطالبا بمضاعفة الجهود.

مؤكدا في الوقت نفسه بانهم ماضون في التصدي للمروجين ودرء خطرهم عن المجتمع والله الموفق.

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