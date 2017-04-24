اندلاع حريق بجبل الثويعي بفيفاء

باشرت فرق الدفاع المدني بفيفاء اليوم الاثنين حريق اندلع في احد احراش جبل الثويعي بفيفاء وبفضل الله لم يكن هناك اي أضرار في الممتلكات او الأرواح .

الجدير بالذكر ان الحرائق تنتشر بكثرة في هذا الموسم من كل عام إما بشكل مقصود كما يفعل كثير من المزارعين لتنظيف مزارعهم استعدادا لموسم الامطار ، او بشكل غير مقصود نتيجة رمي عقب سجارة او عبث متنزهين ، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف الى جانب زيادة معدل الرياح فإن النيران تنتشر بشكل كبير وسريع قد يصعب السيطرة عليها ، الا ان معظم تلك الحرائق تكون في اماكن بعيده وغير مأهولة ، لذلك لا تشكل اي مخاطر على الارواح والممتلكات بل ينحصر خطرها في تلوث الجو .