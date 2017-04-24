 اندلاع حريق بجبل الثويعي بفيفاء | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 رجب 1438 هجريا, الموافق 24 أبريل 2017 ميلاديا

اندلاع حريق بجبل الثويعي بفيفاء

اندلاع حريق بجبل الثويعي بفيفاء
يحيى فرحان - فيفاء

باشرت فرق الدفاع المدني بفيفاء اليوم الاثنين حريق اندلع في احد احراش جبل الثويعي بفيفاء وبفضل الله لم يكن هناك اي أضرار في الممتلكات او الأرواح .

الجدير بالذكر ان الحرائق تنتشر بكثرة في هذا الموسم من كل عام إما بشكل مقصود كما يفعل كثير من المزارعين لتنظيف مزارعهم استعدادا لموسم الامطار ، او بشكل غير مقصود نتيجة رمي عقب سجارة او عبث متنزهين ، وبسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف الى جانب زيادة معدل الرياح فإن النيران تنتشر بشكل كبير وسريع قد يصعب السيطرة عليها ، الا ان معظم تلك الحرائق تكون في اماكن بعيده وغير مأهولة ، لذلك لا تشكل اي مخاطر على الارواح والممتلكات بل ينحصر خطرها في تلوث الجو .

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