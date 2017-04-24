نائب أمير جازان يوجه بعدم نشر إعلانات تهاني وترحيب وتحويل قيمتها للجمعيات والجهات الخيرية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان بعدم نشر إعلانات ترحيب أو تهاني عبر الصحف المحلية ووسائل الاعلام بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيين سموه الكريم نائبا لأمير المنطقة.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة على أهمية توجيه قيمة إعلانات التهاني والترحيب إلى الجمعيات والجهات الخيرية بالمنطقة ويأتي ذلك حرصا من سموه الكريم على دعم تلك الجمعيات الخيرية والعمل الخيري بالمنطقة ، وصرف قيمة اي تهاني الى الجهات المستحقة والتي تعود بالنفع والفائدة الى المحتاجين من منسوبي تلك الجهات والجمعيات ، سائلا الله للجميع التوفيق والسداد.

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