دعوة ملتقى أبناء جازان في الرياض للحفل الختامي

يسر ملتقى أبناء جازان في الرياض دعوتُكم لحضور الحفل الختامي لموسمه العاشر على التوالي والذي سيقام في فندق (كروان الفهد) بالعليا في مدينة الرياض مساء يوم الخميس 1 شعبان 1438هــ وسيتم فيه تكريم بعض اللجان العاملة في خدمة أبناء المنطقة، ومن أهمها:

1ـ لجنة إصلاح ذات البين في فيفاء ويمثلها شيخ قبيلة عشائر أبيات فيفاء الأستاذ: عبدالله بن حسن فرح الفيفي.

2ـ جمعية البر الخيرية بالحكامية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: علي بن عثمان حكمي.

كما يتم الاحتفاء ببعض أبناء المنطقة وتكريمهم بمناسبة حصولهم على مناصب عُليا في الوزارات فكونوا معنا.