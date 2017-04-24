 دعوة ملتقى أبناء جازان في الرياض للحفل الختامي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 27 رجب 1438 هجريا, الموافق 24 أبريل 2017 ميلاديا

الشيخ "الفيفي والشيخ الحكمي" ضيوف اللقاء

دعوة ملتقى أبناء جازان في الرياض للحفل الختامي

دعوة ملتقى أبناء جازان في الرياض للحفل الختامي
فيفاء أون لاين ـ الرياض

يسر ملتقى أبناء جازان في الرياض دعوتُكم لحضور الحفل الختامي لموسمه العاشر على التوالي والذي سيقام في فندق (كروان الفهد) بالعليا في مدينة الرياض مساء يوم الخميس 1 شعبان 1438هــ وسيتم فيه تكريم بعض اللجان العاملة في خدمة أبناء المنطقة، ومن أهمها:

1ـ لجنة إصلاح ذات البين في فيفاء ويمثلها شيخ قبيلة عشائر أبيات فيفاء الأستاذ: عبدالله بن حسن فرح الفيفي.
2ـ جمعية البر الخيرية بالحكامية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ: علي بن عثمان حكمي.
كما يتم الاحتفاء ببعض أبناء المنطقة وتكريمهم بمناسبة حصولهم على مناصب عُليا في الوزارات فكونوا معنا.

 

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