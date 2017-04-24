الكلية التقنية للبنات بجازان تفعل برنامج (نزاهة لمكافحة الفساد )

فعلت الكلية التقنية للبنات بجازان برنامج (نزاهة لمكافحة الفساد ) في مرافق الكلية لديها حيث كان البرنامج تحت اشراف مشرفة التوجيه والارشاد الاستاذة احلام المحلي ومساعدة فريق نزاهة المكون من المتدربات،

حيث تم تنفيذ البرنامج على ثلاثة ايام ابتدأ بيوم الخميس والاحد بعنوان( ممتلكاتنا مسؤوليتنا) حيث هدف البرنامج لتوعية المتدربات بأهميه المحافظة على ممتلكات الوطن وتقدير وجودها والأهتمام بتحسين وتطوير ثروات الوطن وقد اعتمد البرنامج على عدة فقرات مثل تحسين مظهر الكفتيريا واضافة ديكورات جمالية فيها ووضع قواطع توعويه فيها و اضافة قواطع توعويه في المعامل ودورات المياة والادوات وتشغيل مقاطع توعويه في الشاشات .

كما استمر تفعيل برنامج نزاهة لصباح يوم امس بشكل اخر ، تمثل في تنمية القيم الاسلامية الحميدة بين المتدربات والمدربات

فأعد فريق نزاهة طاولات لأستقبال الموظفات والمتدربات والترحيب بهم بشكل الذي يمثل نزاهة الاخلاق بيننا،

كما تم توزيع قواطع ايجابية عن الاخلاق الحميدة وحسن التعامل والبشاشة.

وقد كان لهذه البرامج الأثر الايجابي في تنمية المسؤولية المجتمعيه تجاة ثروات الوطن وتعزيز السلوك الايجابي بين المنسوبات

وفي ختام البرنامج تقدمت عميدة الكلية الاستاذة سامية بالشكر لفريق نزاهه على جهودهم الرائعة لتفعيل نزاهة.

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