شبابنا ..والتواصل الإجتماعي

مع التقدم الذي نعيشه في جميع المجالات، أصبحت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، هي المسيطر الأكثر متابعة من جميع فئات المجتمع، وما يهمنا هنا الفئة العمرية بين 29-18 سنة.

حيث تشير الاحصائيات أن نسبة 89% من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من هذه الفئة، وهذا بلا شك يدق ناقوس الخطر للتنبه لسلبيات وإجابيات هذه المواقع.

ولعل الخطر يكمن في السلبيات التي من أبرزها:

أولاً: الوقت الكبير الذي يستهلكه الشباب في المتابعة والذي يقود غالباً إلى الإدمان والعزلة،ثم مع مرور الوقت يكتسب المستخدم نوعاً من الانطوائية والبعد عن الناس، وربما يتفاقم هذا البعد ليبدء الانفصال شيئاً فشيئاً عن العالم الواقعي، مما يزيد الشعور بالاكتتاب، وعدم الرغبة في مشاركة الناس حياتهم الحقيقية.

ثانياً: التفكك الأسري وما يرافقه من تزعزع في العلاقات والصلة الإنسانية والاجتماعية والتربوية؛ ولعلنا نشير هنا إلى ما ذكرته أستاذة علم النفس بجامعة الملك خالد الدكتورة يسرى إسماعيل حيث حذرت بلغة الأرقام أن الإفراط في ترك استخدام الأبناء لمواقع الوسائل الاجتماعية يؤثر سلباً على التحصيل العلمي بنسبة 78% من الطلاب وفقأ لدراسة حديثة أجريت لهذا الشأن.

إذن الأمر بات لزاماً على الجميع الوقوف أمامه، وتكاثف الجهود الصادقة لإيجاد الحلول التي تنقذ أبنائنا وبناتنا من هذا الإهدار لأوقاتهم وصحتهم، ومن هذه الحلول على سبيل المثال :

1-الاعتراف بالمشكلة والإصرار على حلّها.

2- تنظيم الوقت اليومي.

3-خلق فترات للصيام.

4-تجديد أساليب الحياة.

5- تعظيم الإهتمامات الشخصية.

6- إزالة الأشخاص الغير مهمين من صفحات المتابعة والإقتناع بعدم جني أي فائدة منهم.

7-القيام بزيارة مواقع هادفة(وهي كثيرة جدا) والمساهمة في التطوع والدعوة إلى الله، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، ولما في ذلك من أجر وثواب عند الله تعالى.

ولعل أيضاً تجدر الإشارة أنه من المواقع الضخمة والرائعة والجميلة التي يحث على زيارتها والاستفادة منها :

1-موقع ملتقى أهل الحديث .

2-موقع السلسلة الذهبية للمجموعات الدعوية .

3-المنتديات الدعوية شبكة كلمة سوآء .

4-الفيسبوك صفحة صلاتي الدعوية .

وأخيراً نختم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته) .

وفي النهاية ..همسة في أذنك أيها ألاب وأنتِ أيتها الأم أبناؤكم بحاجة ماسة لرعايتكم، والاهتمام بهم، وتوجيههم لما فيه صلاحهم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

إبراهيم عبدالله حسن الفيفي.