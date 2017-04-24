محافظ صبيا في زياره تفقدية لقرية قائم الدش

قام سعادة محافظ محافظة صبيا الاستاذ علي بن موسى زعلة بجولة تفقدية لقرية قائم الدش لهذا اليوم الاثنين ١٤٣٨/٧/٢٧ هـ وذلك وفق جولاته التفقدية المجدولة للاجهزة الحكومية والخدمية في المحافظة و المراكز وقرى التابعة لها والوقف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلمس احتياجات وطلبات ابناء وأهالي المحافظة وذلك بناء على متابعة وتوجيهات سيدي سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز حفظه الله ،

حيث شملت الجولة والتي يرافقه فيها اعضاء المجلس البلدي بمحافظة صبيا بقيادة الاستاذ احمد قاضي والاستاذ الحسن النعمي والاستاذ حيدر الذروي والاستاذ علي طميحي ورئيس بلدية صبيا سفر الشهراني ومدراء الاجهزة الامنيه والحكومية والخدمية بالمحافظة وعند صول سعادته لقرية قائم الدش قام بزيارته لمنزل شيخ قرى السلامة العلياء وتوابعها الشيخ محمد حسين هجنبي شماخي والتقى بالأهالي وابناء قرية القائم ثم قام سعادته بجولة تفقدية للجهات الخدميه بالقرية وتمثلت في زيارته لمركز الرعاية الصحية, والمدارس الابتدائية والمتوسطة وجامع القائم الذي اطلع على سير تجهيزه ومراحل البناء فيه والذي أوشك على الانتهاء بمتابعة وجهود الدكتور زيد مهارش خواجي وثم انتقل مع مرافقيه بجولة على حزام القرية واطلع على الطرق التي تخدم مداخل القائم و التي تحتاج الي توسعه ومخارج للقرية ثم استمع الي مطالب الاهالي وذلك من قبل الاستاذ قاسم حاظري ، والدكتور زيد مهارش وأهالي القرية وبحث معهم ما يحتاجونه من مشروعات خدمية وتنموية والمرافق العامة ثم تناول سعادة المحافظ ومرافقيه مأدبة الغداء بمنزل الدكتور زيد مهاري خواجي وودع الاهالي سعادة المحافظ بمثل بما استقبل من حفاوة وترحيب.

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