في(23/7)علمت وفاة الشيخ (علي بن مسعود سلمان الفيفي) العشريات وها أنا أرفع أحرالتعازي إلى إسرة الفقيد وجميع قبائل فيفاء عامة سائلا الله العلي القديرأن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبروالسلوان

إنالله وإناإليه راجعون

(مدهل الضيفان)

يامدهل الضيفان في سود الأيام

يوم السنين الجايرات الشحيحه

عليك رحمات الولي رب الآنام

وعليك رضوانه بدارالمريحه

فارقتنا والكل بالحيل منضام

حتى الرضيع اللي بحضن السميحه

ياوالذي نزل تبارك والأنعام

إنك فقيده فوق وجه الفسيحه

يوم الخبرجاني عبربث الإعلام

كنه على قلبي زلازل وصيحه

من يومها طرفي معنى ولانام

والروح من كبر المصيبه لويحه

سحايب الأحزان كالموج لطام

بين الضلوع الناحلات الجريحه

في وسط صدري حطمت عوج الأعظام

من كودها ياشيخ روحي طريحه

فوتك فجيعه كدرت شيب وغلام

وهزت جنوب الدار هاك الصبيحه

قالوا توارى بين الأكفان ضرغام

الله من كل المكاره يبيحه

عزالله إنه فات غالي ومقدام

ياجعل نو الخير يمطر ضريحه

بجاه محيي النفس من تحت الأكوام

الواحد القيوم رب المضيحه

واسألك يامجري الشمس فوق الأجرام

تعلي مقامه في نعيم السنيحه

ثم تعظم أجر ذولاك الأيتام

وتجبرهله بيض الوجيه المليحه

وصلاة ربي عد هبات الأنسام

على نبيه في ختام القريحه

علي الزولاني

23/7/1438