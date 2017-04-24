اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة تقيم ندوة ثقافية تربوية بعنوان ( التربية والتعليم وثقافة القراءة )

قدمت اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة على مسرح المكتبة العامة صباح يوم الأحد الماضي السادس والعشرين من رجب ١٤٣٨ ندوة ثقافية تربوية بعنوان ( التربية والتعليم وثقافة القراءة ) تحدث فيها كل من الأستاذ ناصر بن عبدالله الدرعاني والأستاذ سعيد بن بداح الشهراني وأدارها نائب أمين اللجنة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الدعرمي ، وقد استهل مدير الندوة الحديث بتعريف الندوة ومسوغات انعقادها ومحاورها ثم قدم سيرة مختصرة للمتحدثين في الندوة ، وقد استعرض المتحدثون اهمية القراءة وأنواعها وذكروا نماذج من القراء وأثر القراءة في حياتهم ثم تطرقوا للضعف القرائي الواضح في المؤسسة التعليمية ومخرجاتها ،ليجيبوا بعد ذلك على السؤال المطروح في المحور الأخير من محاور الندوة وهو :

كيف نرفع من المستوى القرائي لطلاب وطالبات المدارس ؟

وذلك من خلال ذكرهم لصوارف القراءة وممكنات الفعل القرائي ، وبعد ذلك سمح مدير الندوة للحضور بالتداخل وطرح الأسئلة وقد أجاب المتحدثون في الندوة على أسئلة الحضور .

جدير بالذكر أن الندوة كانت برعاية محافظ بيشه الاستاذ محمد بن سعيد بن سبره وحضور وكيله الاستاذ سعيد بن ناصر الشهراني ، وقد ألقى سعادة وكيل محافظة بيشة كلمة في ختام الندوة نوه من خلالها إلى أهمية القراءة وشكر في ختامها أمين اللجنة الثقافية بمحافظة بيشة الأستاذ نواف بن فايز آل جبل وزملاءه في اللجنة على جهودهم البناءة في الرقي بالشأن الثقافي في محافظة بيشة ، ثم كرم بعدها سعادة وكيل المحافظة المشاركين في الندوة بتقديم الهدايا ودروع اللجنة لهم

ثم كرمت المكتبة العامة بمحافظة بيشة الطلاب والطالبات الذين ترشحوا للمنافسة النهائية على مستوى المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي وهم :

ريان عبدالعزيز القرني

إياد مهدي القرني

عطية عبدالله الغامدي

وفاء محمد الخثعمي

إسراء السيد علي

عزة سعيد سليمان

وقد شهدت الندوة حضورا كثيفا من مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية بالمحافظة والمهتمين بالشأن الثقافي وعددا من طلاب المدارس.