 محافظ فيفاء يكرم الموظف / يحيى الفيفي بمناسبة إحالته على التقاعد | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 رجب 1438 هجريا, الموافق 25 أبريل 2017 ميلاديا

محافظ فيفاء يكرم الموظف / يحيى الفيفي بمناسبة إحالته على التقاعد

محافظ فيفاء يكرم الموظف / يحيى الفيفي بمناسبة إحالته على التقاعد
عبد الرحمن الفيفي ـ فيفاء
أقام سعادة محافظ فيفاء الاستاذ / محمد بن عبدالله الغزي ومنسوبي محافظة فيفاء مأدبة غداء تكريماً للموظف / يحيى حسن اسعد الفيفي بمناسبة إحالته على التقاعد ٠
 بعدها قام سعادة  المحافظ بتسليم الدروع التذكارية وقد شمل  التكريم كلاً من  :
يحيى حسن اسعد الفيفي
جبران مفرح المالكي
علي سالم الحبسي
  حضر الحفل وكيل المحافظة / جبران اسعد الفيفي
ورئيس مركز عثوان / يحيى احمد الفيفي
ورئيس مركز الجانبة / عبدالله اسعد الفيفي
ووكيل مركز الجوة / حسن يحيى الفيفي
ورئيس لجنة الأودية / عبدالله سلمان الفيفي
ورئيس لجنة التعديات / محمد بن هادي الفيفي
وعضو المجلس المحلي / جبر بن يحيى الفيفي

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