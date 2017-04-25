عبد الرحمن الفيفي ـ فيفاء

محافظ فيفاء يكرم الموظف / يحيى الفيفي بمناسبة إحالته على التقاعد

أقام سعادة محافظ فيفاء الاستاذ / محمد بن عبدالله الغزي ومنسوبي محافظة فيفاء مأدبة غداء تكريماً للموظف / يحيى حسن اسعد الفيفي بمناسبة إحالته على التقاعد ٠

بعدها قام سعادة المحافظ بتسليم الدروع التذكارية وقد شمل التكريم كلاً من :

يحيى حسن اسعد الفيفي

جبران مفرح المالكي

علي سالم الحبسي

حضر الحفل وكيل المحافظة / جبران اسعد الفيفي

ورئيس مركز عثوان / يحيى احمد الفيفي

ورئيس مركز الجانبة / عبدالله اسعد الفيفي

ووكيل مركز الجوة / حسن يحيى الفيفي

ورئيس لجنة الأودية / عبدالله سلمان الفيفي

ورئيس لجنة التعديات / محمد بن هادي الفيفي

وعضو المجلس المحلي / جبر بن يحيى الفيفي