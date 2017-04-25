محافظ فيفاء يكرم الموظف / يحيى الفيفي بمناسبة إحالته على التقاعد

أقام سعادة محافظ فيفاء الاستاذ / محمد بن عبدالله الغزي ومنسوبي محافظة فيفاء مأدبة غداء تكريماً للموظف / يحيى حسن اسعد الفيفي بمناسبة إحالته على التقاعد ٠
بعدها قام سعادة المحافظ بتسليم الدروع التذكارية وقد شمل التكريم كلاً من :
يحيى حسن اسعد الفيفي
جبران مفرح المالكي
علي سالم الحبسي
حضر الحفل وكيل المحافظة / جبران اسعد الفيفي
ورئيس مركز عثوان / يحيى احمد الفيفي
ورئيس مركز الجانبة / عبدالله اسعد الفيفي
ووكيل مركز الجوة / حسن يحيى الفيفي
ورئيس لجنة الأودية / عبدالله سلمان الفيفي
ورئيس لجنة التعديات / محمد بن هادي الفيفي
وعضو المجلس المحلي / جبر بن يحيى الفيفي
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