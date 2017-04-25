مجلس إدارة جمعية تحفيظ فيفاء يعقد اجتماعه الرابع للعام الجاري

عقد ‏مجلس إدارة جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء ‏اجتماعه الرابع للعام الجاري ١٤٣٨ هـ وذلك ‏لبحث مستجدات تقديم اختبارات الفصل الدراسي الحالي ، وقد قرر المجلس أن يكون يوم الخميس الموافق ( ٨ شعبان ١٤٣٨ هـ ) نهاية أنشطة القسم التعليمي بالجمعية ، بهدف إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للاستعداد الجيد لأداء الامتحانات .

وقد خرج المجلس بعدة توصيات منها إقامة مسابقة سنوية للطلاب والطالبات المجتازين لمستويين فأكثر من مستويات مشروع الارتقاء ، وكذلك إقامة حفل سنوي للطلاب والطالبات لتوزيع المكافآت والجوائز للمتميزين ، متمنيا لأبنائه الطلاب كل التوفيق في أداء امتحانات نهاية العام الدراسي .

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