 مجلس إدارة جمعية تحفيظ فيفاء يعقد اجتماعه الرابع للعام الجاري | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 رجب 1438 هجريا, الموافق 25 أبريل 2017 ميلاديا

مجلس إدارة جمعية تحفيظ فيفاء يعقد اجتماعه الرابع للعام الجاري

مجلس إدارة جمعية تحفيظ فيفاء يعقد اجتماعه الرابع للعام الجاري
سلطان الحربي _ فيفاء أون لاين

عقد ‏مجلس إدارة جمعية رقي لتحفيظ القرآن الكريم بفيفاء ‏اجتماعه الرابع للعام الجاري ١٤٣٨ هـ وذلك ‏لبحث مستجدات تقديم اختبارات الفصل الدراسي الحالي ، وقد قرر المجلس أن يكون يوم الخميس الموافق ( ٨ شعبان ١٤٣٨ هـ ) نهاية أنشطة القسم التعليمي بالجمعية ، بهدف إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للاستعداد الجيد لأداء الامتحانات .
وقد خرج المجلس بعدة توصيات منها إقامة مسابقة سنوية للطلاب والطالبات المجتازين لمستويين فأكثر من مستويات مشروع الارتقاء ، وكذلك إقامة حفل سنوي للطلاب والطالبات لتوزيع المكافآت والجوائز للمتميزين ، متمنيا لأبنائه الطلاب كل التوفيق في أداء امتحانات نهاية العام الدراسي .

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