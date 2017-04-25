برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عهود بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود ينطلق معرض خليجيات 2017 الخميس المقبل الأول من شعبان ويستمر لمدة أربعة أيام في فندق هيلتون جدة بمشاركة 120 مصممة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي
حيث اشارة سيدة الاعمال عبير عارف رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض خليجيات 2017 بأن المعرض يعود مرة أخرى بشكل جديد ومميز بعد المحطة السابقة التي اقيم فيها المعرض في الامارات في إمارة دبي ويعود لجدة المحطة الأولى التي من خلالها انطلق المعرض وسط توقع حضور ٢٠ الف زائره خلال ايام المعرض.
ويعتبر معرض خليجيات الاول على مستوى الخليج الذي يضم كبار المصممات الخليجيات تحت سقف واحد ويملك الطابع الخليجي المنوع وبمعايير و جوده عالية وقطع حصريه للمعرض وباسعار تنافسيه
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