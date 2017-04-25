برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عهود بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود ينطلق معرض خليجيات 2017 ‏ الخميس المقبل الأول من شعبان ويستمر لمدة أربعة أيام في فندق هيلتون جدة بمشاركة 120 مصممة من مختلف دول مجلس التعاون ‏ الخليجي

‏ حيث اشارة سيدة الاعمال عبير عارف رئيسة اللجنة المنظمة لمعرض خليجيات 2017 بأن المعرض يعود مرة أخرى بشكل جديد ومميز بعد المحطة السابقة ‏ التي اقيم فيها المعرض في الامارات في إمارة دبي ‏ ويعود لجدة المحطة الأولى التي من خلالها انطلق المعرض وسط توقع حضور ٢٠ الف زائره خلال ايام المعرض.

ويعتبر معرض خليجيات الاول على مستوى الخليج الذي يضم كبار المصممات الخليجيات تحت سقف واحد ويملك الطابع الخليجي المنوع وبمعايير و جوده عالية وقطع حصريه للمعرض وباسعار تنافسيه