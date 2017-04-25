 مكتب التعليم بالداير يواصل تدقيق بيانات طلاب الثالث الثانوي لهذا العام | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 رجب 1438 هجريا, الموافق 25 أبريل 2017 ميلاديا

مكتب التعليم بالداير يواصل تدقيق بيانات طلاب الثالث الثانوي لهذا العام

مكتب التعليم بالداير يواصل تدقيق بيانات طلاب الثالث الثانوي لهذا العام
فيفاء اون لاين -أحمد العبدلي

يعد تدقيق بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي من الجوانب المهمة المرتبطة بالطالب بشكل مباشر ، وتكتسب أهميتها من ضرورة صحتها بما يجعل الطالب منطلقّا صوب التعليم الجامعي بمعلومات صحيحة بلا أخطاء .
لذلك تعكف اللجنة المركزية بمكتب التعليم بمحافظة الداير على تدقيق البيانات لهذا العام على استقبال الكشوفات من المدارس مع بطاقات الهوية لكل طالب ، والتي بموجبها يتم تدقيق معلومات كل طالب لتكون سليمة خالية من أي ملاحظة سواء في الاسم باللغة العربية والإنجليزية أو السجل المدني .
وكذلك تاريخ الهوية ومكان صدورها وتاريخ الميلاد .
وقد أنهت اللجنة عملها في عدد من المدارس ، ويجري خلال اليومين من هذا الأسبوع استكمال بقية المدارس .
وكلنا أمل في تحقيق أبنائنا الطلاب للمستويات العالية بحول الله وتوفيقه

 

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