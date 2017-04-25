مكتب التعليم بالداير يواصل تدقيق بيانات طلاب الثالث الثانوي لهذا العام

يعد تدقيق بيانات طلاب الصف الثالث الثانوي من الجوانب المهمة المرتبطة بالطالب بشكل مباشر ، وتكتسب أهميتها من ضرورة صحتها بما يجعل الطالب منطلقّا صوب التعليم الجامعي بمعلومات صحيحة بلا أخطاء .

لذلك تعكف اللجنة المركزية بمكتب التعليم بمحافظة الداير على تدقيق البيانات لهذا العام على استقبال الكشوفات من المدارس مع بطاقات الهوية لكل طالب ، والتي بموجبها يتم تدقيق معلومات كل طالب لتكون سليمة خالية من أي ملاحظة سواء في الاسم باللغة العربية والإنجليزية أو السجل المدني .

وكذلك تاريخ الهوية ومكان صدورها وتاريخ الميلاد .

وقد أنهت اللجنة عملها في عدد من المدارس ، ويجري خلال اليومين من هذا الأسبوع استكمال بقية المدارس .

وكلنا أمل في تحقيق أبنائنا الطلاب للمستويات العالية بحول الله وتوفيقه

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