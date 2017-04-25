يرفع السياسات للمقام السامي الأسبوع المقبل حساب المواطن يدعو لتحديث البيانات بعد إعادة البدلات

ينتظر أن ترفع اللجنة الوزارية العليا الخاصة ببرنامج “حساب المواطن” السياسات الخاصة بالبرنامج للمقام السامي الأسبوع المقبل.

وتشمل السياسات التي سيتم رفعها: بيانات المستحقين، وآلية الاستحقاق، ونسب الدعم المقترحة لبداية البرنامج، وتفاصيل البرنامج الأخرى.

من جانبه، كشف المشرف العام على البرنامج ماجد العصيمي أن مجموع المسجلين في حساب المواطن تجاوز الـ12 مليون مواطن، فيما بلغ عدد الأسر المسجلة أكثر من 3.5 مليون أسرة، مشيراً إلى أن هناك نحو 227 ألفاً من المسجلين يحتاجون لتقديم مستندات إضافية لإثبات استحقاقهم الدعم.

وأضاف العصيمي، في لقاء إعلامي اليوم الثلاثاء، أنه ينتظر من المواطنين الدخول للبوابة الإلكترونية وتحديث بياناتهم بعد إعادة البدلات والمزايا المالية.

وجدد التأكيد على أن البرنامج ملتزم بصرف الإعانات المالية للمستحقين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة، وذلك خلال العام الجاري.