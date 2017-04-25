تعهدات دولية بتوفير مليار وتسعة ملايين دولار لليمن

تعهدت الجهات والدول المانحة بتوفير مليار وتسعة ملايين دولار أمريكي لتمويل خطط الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2017 ، وذلك خلال اجتماع (تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن) في جنيف اليوم .

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريز في ختام الاجتماع أهمية وصول المساعدات لمن يحتاجها من الشعب اليمني لتجسيد هذا الدعم على الأرض.

ودعا جوتيريز جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي والسماح بحرية حركة العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات دون عوائق .

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