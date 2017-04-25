 الدفاع المدني يواصل عمليات إخماد حريق جبل “أثرب” | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 رجب 1438 هجريا, الموافق 25 أبريل 2017 ميلاديا

الدفاع المدني يواصل عمليات إخماد حريق جبل “أثرب”

الدفاع المدني يواصل عمليات إخماد حريق جبل “أثرب”
فيفاء أون لاين - بارق

يواصل رجال الإطفاء بمركز الدفاع المدني في محافظة “بارق” احتواء وإخماد حريق شب في جزء من جبل “أثرب” بمحافظة “بارق” التابعة لمنطقة عسير .
وأبان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، أن الحريق الذي نشب مساء أمس في أشجار وأعشاب بجزء من جبل “أثرب” الواقع شرقي محافظة بارق ، انتشر في أجزاء صخرية وعرة جداً يتعذر معها وصول آليات ومعدات الإطفاء التي تبعد عن موقع الحريق بحوالي ٣ كم ، ولذلك تم استخدام الوسائل والتجهيزات اليدوية لمنع امتداد الحريق الذي بلغت مساحته الحالية ١٠٠× ١٠٠ م بمواقع متفرقة، مشيرا إلى أن الرياح القوية ساهمت في انتشار الحريق إلى مواقع متفرقة من الجبل.
وأكد العاصمي أنه تم دعم الفرق الميدانية بعدد الأفراد والضباط وفق خطة الإسناد الآلي والبشري .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*