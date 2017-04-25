 تعليم أحد المسارحة يختتم برنامج “أسس ومبادئ الرضا الوظيفي” | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 رجب 1438 هجريا, الموافق 25 أبريل 2017 ميلاديا

تعليم أحد المسارحة يختتم برنامج “أسس ومبادئ الرضا الوظيفي”

تعليم أحد المسارحة يختتم برنامج “أسس ومبادئ الرضا الوظيفي”
فيفاء أون لاين - جازان

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه مكتب التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث بعنوان “أسس ومبادئ الرضا الوظيفي”، وذلك بمقر مركز التدريب النسائي بالمكتب.
وهدف البرنامج الذي عقد على مدى يومين ونفذته المشرفة أحلام بنت يحيى الحفاف إلى تنمية مهارات الرضا الوظيفي لدى ٤٨ متدربة من الإداريات وإكسابهن كيفية التعامل مع الموظفات الأخريات.

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