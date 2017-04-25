“التثمين”: العقار انخفض بنسبة 30% و”الإحصاء”: الانخفاض 14%

كشفت جهتان حكوميتان عن انخفاض كبير في أسعار العقار منذ العام 2014، وحتى الربع الأول من 2017، بنسب متفاوتة حسب منظور كلتا الجهتين الحكوميتين.

وأكد نائب الرئيس للأعمال الإحصائية بهيئة الإحصاء، عبدالله الباتل، خلال ندوة ضمن فعاليات معرض “ريستاكس” بالرياض أمس (الاثنين)، أن أسعار العقار انخفضت في تلك الفترة بنسبة 14.4%، وذلك وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية، بالاعتماد على بيانات وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

ولكن في السياق نفسه، أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، عبدالله الأحمري، أن مستوى الانخفاض يقترب من 30% في مختلف مناطق السعودية، في حال اعتبار الإحصاء يمثل متوسط الانخفاض على مستوى العقارات السعودية كاملة، وفقا لـ “عكاظ”.

وأوضح أن حساب نسبة الانخفاض بنسبة 14%، يأتي في حالة كان الانخفاض منوطا بمبيعات محددة، وهو ما اعتمدته هيئة الإحصاء بالقياس وفقا لبيانات وزارة العدل حول الصفقات العقارية.