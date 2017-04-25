 “منافسة” يُشهر ويغرم هذه الشركة لتحكمها في أسعار الأرز | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 28 رجب 1438 هجريا, الموافق 25 أبريل 2017 ميلاديا

“منافسة” يُشهر ويغرم هذه الشركة لتحكمها في أسعار الأرز

“منافسة” يُشهر ويغرم هذه الشركة لتحكمها في أسعار الأرز
فيفاء أون لاين- الرياض

أصدر مجلس المنافسة حكمًا ضد شركة “أبناء صالح عبدالعزيز بابكر للتجارة والتعهدات”، ‏لارتكابها مخالفة لنظام المنافسة في بيع الأرز، وتضمن الحكم على الشركة الغرامة المالية والتشهير.

وتضمن الحكم الصادر عام 1435هـ، تغريم الشركة التي تعمل في استيراد وبيع الأرز بمبلغ 5 ملايين ريال ‏والتشهير بها في صحيفتين محليتين على نفقتها الخاصة‎.‎

وأوضح المجلس أن الشركة المذكورة ارتكبت مخالفة لنظام المنافسة لقيامها بالاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار الأرز، فصدر ضدها الحكم المذكور، وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض عام 1437.

يُذكر أن مجلس المنافسة فرض غرامات على 7 شركات متخصصة في بيع واستيراد الأرز خلال عام 2016 بإجمالي 266 مليون ريال، سعيًا إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة بين المنشآت، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

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