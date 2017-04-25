العتيبي سنأخذ حقنا القانوني من منتحل الشخصية لا حساب لرئيس بلدية الداير على تويتر

نفى رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي وجود حساب شخصي في تويتر مؤكدا أن من انتحل شخصيته سيحال للجهات القانونية .

وبين العتيبي أن ما يتداول في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي من تغريدات غير صحيحة ومزيفة وهي فقط لإثارة الرأي العام ويتم استخدامها بطريقة غير سليمة .

وقال العتيبي تم مخاطبة الجهات المعنية للبحث عن من يقف وراء الحساب ومصدره مبينا أنه مستعد للإجابة على كافة التساؤلات من خلال التواصل معه .

وكانت مواقع التواصل قد تداولت على نطاق واسع تغريدات على نطاق واسع منسوبة لرئيس بلدية الداير وهو ما نفاه العتيبي .