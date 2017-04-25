لا حساب لرئيس بلدية الداير على تويتر

نفى رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي وجود حساب شخصي في تويتر مؤكدا أن من انتحل شخصيته سيحال للجهات القانونية .
وبين العتيبي أن ما يتداول في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي من تغريدات غير صحيحة ومزيفة وهي فقط لإثارة الرأي العام ويتم استخدامها بطريقة غير سليمة .
وقال العتيبي تم مخاطبة الجهات المعنية للبحث عن من يقف وراء الحساب ومصدره مبينا أنه مستعد للإجابة على كافة التساؤلات من خلال التواصل معه .
وكانت مواقع التواصل قد تداولت على نطاق واسع تغريدات على نطاق واسع منسوبة لرئيس بلدية الداير وهو ما نفاه العتيبي .
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