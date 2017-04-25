 لا حساب لرئيس بلدية الداير على تويتر | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 رجب 1438 هجريا, الموافق 26 أبريل 2017 ميلاديا

العتيبي سنأخذ حقنا القانوني من منتحل الشخصية

لا حساب لرئيس بلدية الداير على تويتر

لا حساب لرئيس بلدية الداير على تويتر
الداير - فيفاء أون لاين

نفى رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي وجود حساب شخصي في تويتر مؤكدا أن من انتحل شخصيته سيحال للجهات القانونية .

وبين العتيبي أن ما يتداول في تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي من تغريدات غير صحيحة ومزيفة وهي فقط لإثارة الرأي العام ويتم استخدامها بطريقة غير سليمة .

وقال العتيبي تم مخاطبة الجهات المعنية للبحث عن من يقف وراء الحساب ومصدره مبينا أنه مستعد للإجابة على كافة التساؤلات من خلال التواصل معه .

وكانت مواقع التواصل قد تداولت على نطاق واسع تغريدات على نطاق واسع منسوبة لرئيس بلدية الداير وهو ما نفاه العتيبي .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*