 تتويج الفائزين ببطولة شهداء الحرس الوطني لألعاب القوى | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 29 رجب 1438 هجريا, الموافق 26 أبريل 2017 ميلاديا

تتويج الفائزين ببطولة شهداء الحرس الوطني لألعاب القوى

تتويج الفائزين ببطولة شهداء الحرس الوطني لألعاب القوى
الرياض: علي القرني

توج رئيس اللجنة المنظمة لبطولة شهداء الحرس الوطني مدير إدارة الشؤون الرياضية بالحرس الوطني العميد دعيرم الشهراني اليوم , الفائزين في منافسات ألعاب القوى بالبطولة ، وذلك بمدينة شهداء الحرس الوطني بخشم العام في الرياض.

وحقق القطاع الشرقي المركز الأول في مسابقة 4 × 400 متر تتابع , وفي سباق 200 متر حقق مصعب الوسمي من القطاع الشرقي المركز الأول , فيما حصل وجدي المزيدي من الدفاع الجوي على المركزالأول في سباق 800 متر.
وتنطلق غداً مباريات دور الثمانية من بطولة شهداء الحرس الوطني التي تقام على الملعب الرئيس ، حيث يلتقي في المباراة الأولى القطاع الشرقي ومدارس الحرس، فيما يتقابل في المباراة الثانية فريقا القطاع الغربي وطيران الحرس الوطني.
وتختتم غداً منافسات كرة الطائرة بالمباراة النهائية التي تجمع القطاع الغربي ومدارس الحرس الوطني , فيما يلتقي فريقا لواء الأمير سعد ولواء الملك عبدالعزيز الآلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

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