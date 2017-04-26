اكبر شركة لمنتجات القدم والكاحل تختاراستشاري سعودي لحضور اعمال المجلس العلمي

اكبر شركة لمنتجات القدم والكاحل تختار استشاري سعودي لحضور اعمال المجلس العلمي لها الدكتور خالد ادريس يطرح في فرنكفورات في المانيا العناصر الأساسية المؤثرة على صحة القدمين عند السعوديين والسعوديات تقديرات محلية وعربية ودولية للخدمات المتميزة التي قدمها د ادريس في مجال طب القدم والكاحل جدة اختارت اكبر شركة في العالم لمنتجات القدم والكاحل استشاري سعودي لحضور اعمال المجلس الاستشاري لها والذي ينعقد في في فرانكفورت في ألمانيا واعرب الدكتور/ خالد محمد إدريس، إستشاري طب و جراحة القدم و الكاحل و مستشار إدارة مراكز و وحدات السكري بوزارة الصحة عن سعادته لهذا الاختيار الذي يعتز به ، وقال ان الاجتماع يضم اكبر استشاري العالم في هذا التخصص لمناقشة مواضيع صحة القدم حول العالم، واضاف الدكتور/ خالد محمد إدريس انه سيطرح على اعضاء المجلس ورقة عمل عن ( العناصر الأساسية المؤثرة على صحة القدمين في المملكة العربية السعودية) كما سيتم إستعراض دراسات و أبحاث خاصة له عن إحصائيات و وضع القدم السكرية بالمملكة ويعد الدكتور خالد ادريس واحد من ابرز الاطباء الاستشاريين في هذا التخصص على مستوى العالم كونه طور أنواعاً عديدة من الجراحات الترميمية مثل الجراحة الترميمية المعقدة في مرضى السكري وأجرى عمليات استبدال الكاحل وله اهتمام خاص بإجراء الأبحاث في مجال العناية بالتقرحات الناتجة عن السكري، وحصل على تقديرات محلية وعربية ودولية للخدمات المتميزة في مجال طب القدم والكاحل .

ويملك الدكتور خالد ادريس الخبرة والتميز والتفرد في مجال تخصصه، فقد ألقى العديد من المحاضرات في ندوات محلية ووطنية ودولية، ودرس الأساليب المتقدمة لجراحة القدم والكاحل في مؤنمرات عالمية وقد نشر العديد من المقالات في المجلات الطبية، وله العديد من أوراق البحث والمطبوعات، وهو رئيس جمعية جراحة القدم في ألمانيا حالياً.