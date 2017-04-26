إنطلاقة “بازار طموح انثى” ببلغازي التسوقي والترفيهي الأول غداً الخميس

ينطلق “بازار طموح انثى” ببلغازي التسوقي والترفيهي الاول مساء غداً الخميس خلال الفترة من ” 1 – 2 / 8 / 1438هـ” بقاعة الماسية بمحافظة العيدابي ببلغازي لطرح المنتجات والأعمال اليدوية والحرفية وإحياءها وتقديم الأكلات المنزلية وعرض تجارب الأسر المنتجة والأعمال الحرة والوسائل الممكنة في جذب الحضور والزوار للبازار .

هذا ويضم “بازار طموح أنثى ” أكبر تجمع للأسر المنتجة والمتاجر في المنطقة وأركان خاصة بالنقاشات والكوافيرات وأركان بالمأكولات الشعبية والمشروبات الباردة والساخنة بجميع أنواعها ويضم كذلك سوق نسائي متكامل يقدم من خلاله عروض المكياج وعروض لمشاغل التجميل ونقش الحناء وكذلك إقامة ورشة عمل عن فن التسويق والإعلان لمنتجات المرأة مع سيدة الأعمال “الأستاذه علياء العنبري” .

وستكون هناك فقرات منوعة ومختلفة وسحوبات وجوائز قيمة وهدايا وتذاكر للعمرة وبخور وساعات وعطورات واكسسوارات وألعاب للأطفال ، وستكون هناك ورشة عمل لمشرفة لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة العيدابي “الأستاذه سارة الغزواني” لشرح دور اللجنة تجاه الأسر المنتجة .

وعلى هامش البازار ستكون “الزفة السودانية” إضافة للبازار من خلال تقديم مظاهر الإحتفال بمراسم الزواج من دولة لأخرى ، والقائمات على البازار حرصوا على عرض مشاركة الأخوات من دولة السودان الشقيق في “بازار طموح أنثى” وذلك للتعرف على العادات والتقاليد من خلال “الزفة السودانية” .

هذا ويسر الأخوات المنظمات والقائمات على “بازار طموح أنثى” والذي سينطلق بالغد تقديم الدعوة للحضور والإستمتاع بفرصة التسوق والترفيه والذي يقدم عرض شامل لكل احتياجات المرآة بالاضافة الى السحب اليومي للعديد من الجوائز المميزة .