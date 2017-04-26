اليرموك يحقق بطولة الصعود ويتأهل لدوري الدرجه الأولى

توج نادي اليرموك بطل للتصفيات النهائية للصعود للدرجة الأولى في كرة الطائرة حيث حصل على المركز الأول وتوج بالذهب في وسط اشادات الجميع باللاعبين والطاقم الفني والاداري على جهودهم المميزة اثناء البطوله .

وجاء فوز اليرموك بالمركز الأول بعد فوزه في اليوم الختامي قبل أمس على نظيره عكاظ بنتيجة 3ـ0 ليتوج بطلا للتصفيات فيما فاز عرعر على الصفا بنتيجة 3ـ2 ليحتل الوصافة .

من جانبه عبر رئيس نادي اليرموك الاستاذ/ عبده ابو شرحه عن بالغ سعادته بهذا الانجاز وقال نحمد الله عزوجل على هذا الانجاز الذي يعد فخر واعتزاز لابناء منطقة جازان عامة وخاصة ابناء محافظة ابوعريش واشكر جميع من ساهم في هذا الأنجاز فالشكرا لرئيس الهيئة العامة بجازان الأستاذ ابراهيم رياني على متابعته الدائمة والشكرا لرئيس اعضاء الشرف ومؤسس نادي اليرموك استاذنا محمود الأقصم على كل مايبذله معنا ومتابعته وسؤاله عن كل العاب النادي ودعمه المستمر للألعاب التي حققت انجازات على مستوى المملكة .

كما اشكرا أعضاء الشرف الداعمين وجميع زملائي اعضاء المجلس شكرا نائب الرئيس الأستاذ سعود نعمان والذي فتح خط ساخن مع الفريق للوقوف على تذليل الصعاب تقدم الفريق شكرا امين عام النادي الأستاذ احمد القادي والذي دائم التواصل مع الفريق ومؤازرته لهم والتواصل المستمر مع الفريق شكرا للاعبي الفريق والطاقم الأداري والفني شكرا من القلب لرجال كرة الطائرة كبتن الأسعد ، كبتن مبارك جبار ، كبتن عماد قاضي، والذين مثل ماعودونا انهم لايرضوا بديلا عن التميز شكرا للأستاذ محمد الفقيه هذا الرجل الذي يقف خلف كل انجاز لفريق الطائرة شكرا جزيلا لك يابو احمد ماقصرت واياديكم بيضاء شكرا لجميع منسوبي نادي اليرموك والذين اثبتوا حبهم لناديهم واخلاصهم شكرا لرؤساء النادي السابقين الأستاذ تركي الدبيان والأستاذ حسين الأقصم على دعمهم لنا شكر لجميع من جمعنا بهم حبهم لنادي اليرموك .

الجدير بالذكر ان مشاركة نادي اليرموك في هذه التصفيات شهدت متابعه واهتمام كبيرين من محبي اليرموك ورياضيي منطقة جازان لما قدمه الفريق من نتائج مميزة .

وبعد التتويج اقام الرئيس السابق للجنة حكام كرة الطائرة بجازان الاستاذ محمد بن فتح الدين قرهدي مأدبة عشاء في عرعر تكريما لنادي اليرموك بمناسبة الفوز والصعود للدرجة الاولى .